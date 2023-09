Ako sa zbaviť záhradného odpadu a vyrobiť si domáci kompost na záhrade

Trvá to len tri týždne

Hromada hnijúcej trávy z kosačky, vedrá skysnutých jabĺk, objemné vňate z cukiet, rajčín a ďalšej zeleniny, medzi ktorými je zamiešaná aj posledná burina z uvoľnených hriadok. To je typický obraz, s ktorým sa na sklonku sezóny stretnete v každej záhradke.

Mohlo by trvať celé roky, aby si ich príroda vzala späť. Ak si však na spracovanie záhradného odpadu nájdete čas, do konca sezóny ho budete môcť zapracovať priamo do pôdy. Uvoľníte tým svoje kompostéry a získate živiny pre budúcoročnú úrodu.

Zdá sa vám, že je to až príliš unáhlený plán? Je to jednoduchšie, ako by ste čakali. Potrvá len tri týždne, kým sa odpad dostatočne rozloží. Treba však dodržiavať určité pravidlá.

V článku sa dočítate: Ako vytvoriť z odpadu kvalitný kompost?

Prečo treba dávať odpad v záhrade na jedno miesto?

Koľko zeminy primiešať do záhradného odpadu a čo ešte pridať?

Ako často treba kompost polievať a prevzdušňovať?

Ako dlho trvá, kým je odpad možné zapracovať do pôdy?

Pravidlo jednej kopy

Čím väčšiu kopu z odpadu vytvoríte, tým lepšie si bude udržiavať svoju mikroklímu. Neobmedzujte sa kapacitou plastových kompostérov a ohrádok na záhradný odpad. Kdekoľvek nájdete kus voľného miesta – hoci aj v kúte záhrady alebo na prázdnej hriadke – navŕšte tam všetko, čo ste v tomto roku nazbierali.

Hrúbka a výška kopy zabráni jej ochladzovaniu a vysychaniu. Hoci to pri pohľade na driemajúce kôpky odpadu nedáva veľký zmysel, všetko sa zmení vo chvíli, keď naplno ožijú. Vyberte si miesto, ktoré je najbližšie k doterajšiemu uskladneniu a ponechajte si v tesnej blízkosti rezervu na prehadzovanie.

Potrebujete miesto na dve kopy, hoci v skutočnosti budete mať jedinú. Manipulačný priestor je dôležitý, bez neho by bola práca s odpadom namáhavejšia. I to je dôvod, prečo sú kompostéry vždy po boku úžitkových hriadok.

Niekedy jeden kompostér nestačí, hlavne ak je po lete plný neskompostovanej trávy. (zdroj: PIXABAY)

Nastoľte rovnováhu

Záhradný odpad je sezónnou záležitosťou. Je pestrý, v priebehu roka výrazne mení svoju podobu.

Raz sa utápate v pokosenej tráve z kosačky. Inokedy sa na vás sype suché lístie zo stromov, alebo likvidujete prezretú úrodu, pre ktorú nemáte využitie. Vrstvu po vrstve sa zbierajú na kope.

Kým tráva z kosačky bude už po niekoľkých hodinách hniť a tlieť, suché lístie si dokáže udržať svoju formu po celé mesiace. Práve teraz je najlepší čas na to, aby ste všetky druhy pri prehadzovaní odpadu na kopu dôkladne premiešali. Hnedé sa musí spojiť so zeleným, suché s mokrým, čerstvé s najstarším.