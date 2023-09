Cukiny a patizóny v kuchyni. Inšpirujte sa jedinečnými receptami

Pochutnajte si na skvelých zeleninových pokrmoch.

Patizónová krémová polievka s kurkumou

(zdroj: Foto - Adobe stock)

Suroviny na 4 porcie

500 g žltých patizónov

200 g zemiakov

1 cibuľa

2 strúčiky cesnaku

kúsok zázvora

1-2 čerstvé kurkumy

1 lyžička ghee alebo plátok masla

750 ml zeleninového vývaru

200 ml kokosového mlieka

1/2 ČL rímskej rasce

1 ČL práškovej kurkumy

soľ, korenie podľa chuti

koriander, čili paprička na ozdobenie

Cibuľu, cesnak, zázvor a čerstvú kurkumu nakrájajte nadrobno a orestujte na masle. Pridajte na kocky rozkrájané patizóny a zemiaky, premiešajte, zasypte rímskou rascou, kurkumou a miešajte asi tri minúty. Zalejte (najlepšie horúcim) vývarom a varte asi 15 minút, kým zelenina nezmäkne. Polievku odstavte, rozmixujte dohladka, pridajte kokosové mlieko, krátko prevarte, dochuťte soľou a korením. Nakoniec dozdobte nasekanou koriandrovou vňaťou alebo čili papričkou, ktoré podtrhnú sladkastú chuť polievky.

Tip: Klasickejšiu verziu dosiahnete tým, že kokosové mlieko vymeníte za šľahačkovú smotanu, rímsku rascu za obyčajnú, dokonca sa bez kurkumy môžete vzdať i výrazne žltej farby.

Slaný cuketový koláč

Suroviny na 4 porcie

400 g cukety

2 PL olivového oleja

1 cibuľa

2 strúčiky cesnaku

150 g anglickej slaniny

2 vajíčka

hrsť nasekanej pažítky

200 g polohrubej múky

1/2 balíčku prášku do pečiva

200 g mozzarelly

soľ, korenie

bylinky podľa chuti

tuk a múka na vymazanie a vysypanie formy

Cuketu nastrúhajte, osoľte a nechajte odstáť. Medzitým nakrájajte ostatné suroviny. Z cukety vytlačte šťavu a postupne do nej primiešavajte nadrobno nasekanú cibuľu, cesnak, pažítku, na malé kocky rozkrájanú slaninu, polovicu nastrúhanej mozzarelly, vajíčka, múku zmiešanú s práškom do pečiva, olej, soľ, korenie a bylinky podľa chuti.

Cesto prelejte do pripravenej formy a dajte do predhriatej rúry. Pečte pri teplote 190 stupňov asi 30 minút. V polovici pečenia povrch posypte druhou polovicou syra.

Tip: Namiesto mozzarelly skúste použiť namrvenú bryndzu, z byliniek sa potom do koláča najviac hodí kôpor.

Plnené zapečené patizóny v paradajkovej omáčke

Suroviny na 2-4 porcie

4-6 menších patizónov

1 červená cibuľa

2 paradajky

1 červená paprika

2 strúčiky cesnaku

200 g šampiňónov

100 g syra halloumi

olej

strúhanka

soľ, korenie podľa chuti

500 ml paradajková šťava

bazalka

parmezán

Patizónom odkrojte „čiapočky“ a vydlabte ich. Dužinu a ostatnú zeleninu rozkrájajte na drobné kocky, syr nastrúhajte. Na troche oleja opražte cibuľu a cesnak do sklovita, pridajte šampiňóny, dužinu z patizónov, papriku, paradajky, krátko opečte, ochuťte soľou, korením, podlejte trochou paradajkovej šťavy, premiešajte a odstavte.

Pridajte nasekanú bazalku, nastrúhaný syr a nakoniec trochu strúhanky, dobre premiešajte a naplňte do vydlabaných patizónov. Tie naukladajte do pekáčika alebo zapekacej misy s trochou oleja a vložte do predhriatej rúry. Pečte pri teplote 180 stupňov asi 15-20 minút, potom podlejte paradajkovou šťavou, posypte parmezánom a dopečte.

Tip: Servírujte s čerstvým pečivom alebo varenými zemiakmi. Namiesto šampiňónov môžete použiť aj iné druhy húb alebo naopak, ak huby neobľubujete, vymeňte ich za baklažán.

Cuketové raňajkové koláčiky

Suroviny 4 porcie

500 cukety

5 PL pomletých ovsených vločiek

5 PL celozrnnej špaldovej múky

1 PL mletých ľanových semienok

2-3 vajíčka

3 strúčiky cesnaku

soľ, mleté čierne korenie

bylinky podľa chuti

štipka prášku do pečiva

slnečnicový olej

Mladé cukety nastrúhajte na hrubšom strúhadle, posoľte a nechajte niekoľko minút postáť. Zlejte šťavu, ktorú cuketa pustí, pridajte žĺtky, ovsené vločky, ľanové semienka, múku so štipkou prášku do pečiva a všetko poriadne premiešajte. Ochuťte prelisovaným cesnakom, soľou a korením. Nakoniec primiešajte sneh z bielkov. Na lievancovej panvici pečte vždy na kvapke oleja placky z obidvoch strán dozlatista.