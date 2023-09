Sušenie nie je veda. A lepší čaj ako z vlastných plodov v žiadnom obchode nekúpite

Ako sušiť plody v domácich podmienkach.

Je to najprirodzenejší spôsob pre zachovanie trvanlivosti lesných plodov, húb a ovocia. Keď z nich prúd zohriateho vzduchu vyfúka šťavnatú sviežosť, stanú sa trvácnymi zásobami na dlhé mesiace. Do jediného vrecúška vtesnáte objem, ktorý ešte pred pár dňami vyplnil celú záhradnícku debničku.

Nezáleží na tom, či sa sústredíte na dary prírody, alebo využijete pre sušenie úrodu zo záhradky. Sušička skoncentruje chute a vône, ktoré neskôr vyniknú pri vychutnávaní v horúcej šálke čaju, ale aj pri zdravom občerstvení.

Mimoriadne jednoduché

Elektrické sušičky pre domácnosti patria k najjednoduchším spotrebičom. S jediným ventilátorom a elektrickou špirálou preháňanú zohriaty vzduch cez starostlivo naukladané sitá. Hodinu po hodine odparujú z tenkých kúskov a plátkov surovín vodu, ktorá sa rozplynie v miestnosti.

Kým niektoré z modelov neprešli za desať rokov žiadnou modernizáciou, iné sa snažia nalákať na displeje, dotykové ovládanie alebo škatuľovú konštrukciu, ktorá pripomína viac elektrickú rúru s kovovými roštmi ako okrúhlu sušičku so stohom plastových sít.

Okrúhle sušičky so stohovateľnými sitami sú šikovnejšie ako truhlicové s roštami. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Nehľadajte v nich technológie, prepojenie s mobilom, či ovládanie cez internet. Nakoniec bude záležať len na ich podstate a všestrannosti pri sušení. Nie všetko musí prebiehať tak, ako to vidíte na obrázkoch výrobcov.

Vyberajte šikovne

Na ničom nezáleží tak veľmi, ako na kapacite sušičky. Čím väčšie sitá má a čím viac ich je nad sebou, tým viac ovocia alebo húb do nich uložíte. Hoci sa v priebehu sušenia scvrkávajú, je malá šanca, že budete mať chuť na ich opakované prekladanie a dokladanie. Ak narazíte na sušičku, ktorá má deväť poschodí s priemerom 33 centimetrov, obzeráte sa správnym smerom.

Okrúhle sušičky so stohovateľnými sitami sú šikovnejšie ako truhlicové s roštmi. Spoznáte to v peknom, slnečnom dni. Kým okrúhle sitá pekne porozkladáte vo dvore, s roštmi to bude náročnejšie. Dôležité je to aj pri dosúšaní, ak máte dve alebo viac sušičiek. V poslednej fáze môže jediná základňa obslúžiť dvojnásobný náklad.

Viac ako na rozsahu sušiacich teplôt záleží na hlučnosti ventilátora. Čím tichší je, tým menej vám bude doma prekážať. Sušičku neschováte do špajze, komory alebo garáže. Budete ju chcieť mať na očiach, čo najlepšie prístupnú.