Semienka dokážu prekvapiť. Množiteľská sezóna záhradkárov je v plnom prúde

Ako zachovať život v záhrade.

Možno je to až príliš jednoduché. Napíšete si o semienka zo zásielkového katalógu a pošta vám ich doručí až do schránky. Podobné je to s priesadami, po ktoré si môžete kedykoľvek zájsť do hobbymarketu, aby ste ich vysadili vo dvore alebo v záhrade. Stačí si len správne vybrať a zaplatiť.

Ak však máte chuť a čas, všetko môže byť inak. Urobte si radosť vlastným množením rastliniek. Zozbierajte ich semená pre budúcoročný výsev, rozdeľte ich mocné trsy, aby ste ich roztiahli do plochy. A ak príde na odrezky, môžete si ich zakoreniť dostatok pre výsadbu živého plotu okolo vášho domova.

Najlepšie na tom je, že práve takýmto spôsobom môžete do svojej záhradky získať klenoty od vašich susedov. Záhradkárska množiteľská sezóna je v plnom prúde. Pridajte sa aj vy.

Semienka musia dozrieť

Je veľká šanca, že za sebou už prvú osivársku skúsenosť máte. Ak každoročne odkladáte semienka fazule, kôpru, koriandra, aksamietnic alebo nechtíka pre budúcoročný výsev na jarné hriadky, určite viete, že záleží nielen na výbere, ale aj skladovaní. Potrvá niekoľko mesiacov, kým dnes zozbierané semienka zahrniete zeminou.

Pri zbere vyberajte vždy tie najväčšie, najvyfarbenejšie a v plnej zrelosti, aby ste ich dôkladne presušili. Vykročte pre ne do záhrady ešte ráno, keď zvlhčené nočným oparom nešikovne nevypadávajú na zem. Nožnicami zmiernite otrasy pri zbere, papierová debnička bude šikovná pri prenášaní z priameho slnka na okenný parapet.

Poháriky, či dózičky zaberajú mnoho miesta. Najlepšou voľbou na uskladnenie semienok sú poznačené papierové vrecúška uložené do škatule ako kartotéky. (zdroj: PIXABAY)

Jednoduchšie je to so semienkami, ktoré uviazli v plodoch. Až po tom čo dokonale dozrejú a naznačia počiatočnú skazu, vyberiete ich z prezretých útrob. Uhorky, tekvice a niektoré rajčiny stihnú i trochu nakvasiť, čo semienkam pridáva na životnej sile.

Hoci to pri balení dôkladne vysušených semienok do papierových vrecúšok vyzerá jasne, nikdy neviete, aké rastlinky vám vyklíčia. Je veľká šanca, že pôjde o hybridy, ktoré nekonečným krížením menia svoje vlastnosti.

Z kvetov i zeleniny