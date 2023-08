Vypratať starý dom môže byť poriadna fuška. Poradíme, ako na to

Nečakajte poklady, skôr smeti.

Staré haraburdie a hŕba nepotrebných vecí, ktoré už dávno doslúžili a naplnili svoje poslanie. Zvyčajne presne to zostáva v starých chalupách alebo opustených rodičovských domoch. Zbaviť sa ich je namáhavé a jeden víkend je príliš krátky čas na zvládnutie tejto výzvy.

S dobrým naplánovaním však môže byť všetko jednoduchšie. Skôr, ako sa pustíte do vynášania, urobte inventúru a zistite, čo vás čaká. Potom to predsa len prebehne hladšie, ako by sa vám mohlo zdať.

Dôležité rozhodnutie

Chcete sa len zbaviť neporiadku, alebo vypratať dom do úplnej nahoty? Ak sa neviete rozhodnúť, skúste si predstaviť, že šibnutím čarovného prútika zmizne všetko preč. Bez námahy, na počkanie, bez možnosti návratu.

Nič z toho, čo vás obklopuje, ste možno doposiaľ nepotrebovali. A sotva sa to v budúcnosti zmení len preto, že váhate a neviete sa rozhodnúť. Zoberte do úvahy, ako žijete, koľko máte voľného času a či vôbec máte chuť na zmeny. Vypratávanie býva oveľa jednoduchšie ako triedenie neporiadku.

Pôjd, pivnicu, stodolu, dreváreň, ale aj dvor so záhradou si určite nenechávajte na neskôr. Je oveľa menej namáhavé pustiť sa do nich spolu s domom, ako ich riešiť samostatne.

Povyžínajte trávu vo dvore, ostrihajte rozbujnené kríky a odkryte pohľadu všetky kúty.

Plné stajne či podkrovie? Čo je pre jedného pokladom, pre iného sú haraburdy. (zdroj: PIXABAY)

Hodnoty posuňte ďalej

Ucelená zbierka dobových kníh a novín po starom kantorovi, súprava miestnych krojov, alebo starobylé vybavenie stolárskej, či kováčskej dielne sú hodnoty, ktoré sa vyplatí zachovať. Potešia nadšencov, ktorí pre ne nájdu uplatnenie.

Nezáleží na tom, či v dobrej vôli niekoho podporíte, alebo naletíte starinárovi, ktorý ich obratom výhodne predá. Často ide len o pamätiny, ktoré majú skôr nostalgickú ako finančnú hodnotu. Nemrhajte časom na ich skúmanie, prehliadaním inzerátov a dražieb. Ponúknite ich a pôjdu preč.