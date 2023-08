Každá má iné nároky. Ako predĺžiť trvácnosť zeleniny na maximum?

Spoznajte podmienky uskladňovania jednotlivých druhov zeleniny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každá zelenina má na skladovanie iné nároky

Zeleninu väčšinou krátkodobo skladujeme v chladničke, no nie je to vhodné pri všetkých druhoch. Hodí sa to napríklad pri mrkve, zemiakoch alebo uhorkách, ale pri cesnaku alebo paradajkách už nie.

Ďalším faktorom je prirodzená trvácnosť jednotlivých plodín. Zatiaľ čo reďkovka vydrží aj pri dobrom uskladnení maximálne niekoľko dní, zemiaky v relatívne dobrom stave preskladujeme v chladničke až dva mesiace či dokonca aj dlhšie.

(zdroj: Foto - adobe stock)

Zatiaľ čo papriky uložené v chladničke vydržia aj dva týždne bez zníženia kvality, rajčiny zásadne skladujeme pri izbovej teplote.

Ich trvácnosť kolíše v závislosti od odrôd od dvoch do desať dní. Ako vhodným skladovaním predlžujeme trvácnosť ďalších druhov zeleniny na maximum?

° Cesnak skladujeme na tmavom chladnom a suchom mieste, ale trvácnosť si udrží prekvapivo dlho aj uskladnený v papierovom vrecku pri izbovej teplote.

° Cibuľa potrebuje chladnejšie uskladnenie na tmavom mieste (v pivnici, v špajze) s teplotou od 7 do 10 °C. Vydrží tak až dva mesiace.

° Mrkva skladovaná v chladničke vydrží čerstvá asi mesiac.

° Reďkovky vydržia iba niekoľko dní. Pred uskladnením je dobré umyť ich, zbaviť vňatí a namočiť na pár minút do misky s vodou. Pred odložením do chladničky vodu zlejeme a misku prikryjeme tanierikom.

° Veľmi dôležité je, aby sme zeleninu odkladali na chlad ihneď po zbere v čo najčerstvejšom stave, čím tiež výrazne predĺžime jej životnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zdravé, nenáročné a bohaté na úrodu. Osem plodín, ktoré by mali byť v každej záhrade Čítajte

Bazalka sa ľahko zakorení vo vode

Niekde už od júla, niekde až začiatkom augusta začínajú dozrievať rajčiny na vonkajšom stanovišti. Rajčiny dozrievajúce na slnku sú iné ako skleníkové.