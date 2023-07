Liečivou drogou je kvitnúca vňať. Pamajorán pomáha pri rôznych neduhoch

Dobrá myseľ a oregano sú ďalšie synonymá tejto rastliny. Skúste si urobiť čimičuri.

Pamajorán je 60 – 90 cm vysoká trvalka kvitnúca na fialovo od júna do septembra. Svetlomilná bylinka pokrýva prevažne naše lúky a pasienky, ľudia ju však pestujú aj v záhradkách.

Pamajorán, dobrá myseľ a oregano sú synonymá, ide o tú istú rastlinku.

Listami a kvetmi pamajoránu môžeme ochucovať jedlá, nádherne voňajú. Bežne sa používajú na dochucovanie pizze, cestovín či špagiet, no môžeme ich pridávať aj do šalátov, smoothies, do chleba, polievok či prívarkov.

Väčšinou sa zbiera kvitnúca vňať, no ak dobre poznáme jej vôňu alebo keď vieme, kde pamajorán rastie, môžeme zbierať už od apríla mladé rastliny (v tom čase už vyrastajú zo zeme voňavé listy).

V záhradách sa bežne pestuje ďalší aromatický druh toho istého rodu majorán záhradný.

Na Slovensku liečivka

Liečivou drogou je kvitnúca vňať. Má antimykotické, protizápalové, antibakteriálne, žlčopudné a močopudné vlastnosti, zohrieva organizmus a pomáha pri vykašliavaní a ochoreniach dýchacích ciest.

Nápomocný je aj pri infekciách, prechladnutiach či poruchách trávenia. Má skvelé upokojujúce účinky, práve pre ne ho ľudovo nazývajú „dobrá myseľ“.

Môžeme ho užívať aj pri nespavosti. Ženám stimuluje sekréciu mlieka a pomáha pri menštruácii.

Pamajorán Na Slovensku pamajorán bežne zbierali ako jednu z najliečivejších rastlín. Obsahuje: Množstvo vitamínu C (300 – 500 mg / 100 g)

Vitamíny A, B2, B3, B5, B6, B9, E, K

Minerálne látky (množstvo železa, mangánu a vápnika, meď, horčík, zinok, draslík a ďalšie)

Až 1,3 % éterického oleja, flavonoidy, seskviterpény, triterepény, taníny, horčiny, steroly, oleorezíny a množstvo ďalších liečivých látok.

Éterický olej z oregana je jedno z najsilnejších prírodných antibiotík, preto dostaneme ho dnes kúpiť asi v každej lekárni, ale aj v obchodoch so zdravou výživou. Len pri takejto silnej kombinácii treba pamätať na riedenie. Ak ho zriedime v oleji, môžeme ho aplikovať vnútorne, ale aj na pokožku.

Našťastie, pamajorán sa nepodobá na nič jedovaté, dá sa však spliesť s jarvou obyčajnou (syn. marulka, po česky klinopád) – sú veľmi podobné pred zakvitnutím.

V našej kuchyni sa v minulosti pamajorán nepoužíval, pravdepodobne preto, lebo nie je taký aromatický ako pamajorán z juhu Talianska či Grécka.

Tam ho využívajú často. Pamajorán je vlastne oregano (lat. Origanum vulgare), no „oreganom“ zvyknú nazývať v cudzích jazykoch aj rôzne ďalšie rastliny.

Korenie predávané pod týmto názvom pochádza aj z rastlín ako lipia voňavá, lipia palmerová či pamajorán sýrsky.

Jarva je tiež jedlá, ale menej aromatická, vonia trošku oreganovo a trošku mätovo. Aj jarvu môžeme používať na dochucovanie jedál.