Varte a jedzte v letnej kuchyni, ale pozor: Liptov nie je Saint-Tropez

Ste v nej ako v súkromnej reštaurácii, kde sa platí len za suroviny. Treba ju však dobre postaviť.

Nie je v tom žiadna náhoda, že letné kuchyne sa vracajú na výslnie popularity. Kým ešte pred pol storočím boli len farmárskym zákutím pre zaváranie, muštovanie a zabíjačky v pivnici alebo starom dome za novopostaveným, dnes majú podobu relaxačného zákutia, do ktorého sa snažíme presunúť časť svojho života.

Letná kuchyňa je sezónnym predĺžením jedálne a kuchyne z interiéru do šikovne vybaveného zákutia vo dvore či v záhrade.

Pod starým orechom

Možno to máte v krvi. Bez rozmyslenia usadáte k stolu pod starým orechom so šálkou kávy, vianočkou a džemom. Hľadáte pri ňom každú príležitosť na to, aby ste rozpálili gril alebo rozkúrili pod kotlíkom namiesto tradičného varenia.

A ak sa rozprší, usadnete s namazaným chlebom aspoň na gánok, aby ste boli súčasťou tohto pôsobivého divadla.

Ak však žijete v domácnosti, kde každý úchytkom pojedá svoju večeru pri počítači, pred televízorom alebo len tak za pochodu, nebude pre vás letná kuchyňa o nič zaujímavejšia ako jedáleň rodinného domu.

Je malá šanca, že zmeníte svoje návyky len preto, že ste vybudovali niečo nové. Na ukážku, pre príležitostné návštevy.

Viac ako len stôl

Čaro letnej kuchyne je v jej pripravenosti a zázemí. Bez prípravy navaríte šálku čaju. Bez chystania a prenášania v nej nájdete všetko potrebné pre prípravu raňajok. Len do nej vykročíte ako do svojej kuchyne a všetko je na svojom mieste. Od čerstvého chleba až po zeleninu, ktorú ste so sebou priniesli zo záhradky.

Vraciate sa v spomienkach ku kempingovej kuchyni letných táborov? Alebo máte pred očami obraz stredomorskej murovanej kuchyne s pieckou na chlieb, grilom a otvoreným ohniskom? Možno by ste však pre plný komfort radšej len odsunuli kuchynskú stenu, aby sa s predĺžením na terasu stala vaším karibským snom.

Letná kuchyňa môže mať veľa podôb. Ohľadom tej vašej by ste mali mať jasno skôr, ako sa pustíte do budovania. Drevený nábytok francúzskeho vidieka, priemyselná betónová moderna, výmurovky z prírodného kameňa alebo ostro pálených tehál – všetky majú svojský charakter.

Liptov nie je Saint-Tropez

S pevnou zemou pod nohami a strieškou nad hlavou si pri budovaní letnej kuchyne vystačíte možno na Riviére. Nie však u nás pod horami. Aj júnové dni vás zastihnú so siedmimi stupňami ranného chladu.