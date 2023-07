Radi cestujete v čase? V stredovekom dome v Bratislave nájdete unikátny Obchod v múzeu

Ríbezlák, cigorka aj kufrík obchodníka.

Návštevníci nášho hlavného mesta, ba aj mnohí Bratislavčania sú prekvapení, keď naďabia na Obchod v múzeu, sídliaci v stredovekom dome na Bielej ulici. Je to obchod so zmiešaným tovarom, v ktorom nakúpite tuzemské potraviny vyrábané tradičným spôsobom. Obchod je prevažne zariadený exponátmi zo začiatku 20. storočia a v jeho zadnej časti sídli malé múzeum.

Ako za starých čias

Keď počas prechádzky po historickom centre Bratislavy zabočíte do úzkej uličky spájajúcej rušnú Michalskú s Františkánskym námestím, naďabíte na unikátny Obchod v múzeu (Prešporský koloniál alebo jednoducho Oldest shop in town).

Tvárami Obchodu v múzeu sú Jela Ševecová a Tibor Bogdan. (zdroj: Erika Litváková)

Prezrieť si tu môžete niektoré z čarovných predmetov, ktoré ešte pred sto rokmi tvorili bežný inventár každého obchodu, obchodíka či menšej prevádzky. Nájsť ich dnes je však čoraz vzácnejšie a v takejto koncentrovanej podobe si ich môžete prezrieť iba na niekoľkých miestach na Slovensku.

Celkom jedinečné je, že v atmosfére starých časov tu môžete aj nakúpiť niektoré z retro výrobkov, vyrábaných dodnes – meltu, devínsky ríbezlák či bratislavské rožky.



Inventár a mnohé predmety zapožičalo Múzeum obchodu, sídliace v Podunajských Biskupiciach – a to hlavne starý nábytok, staré smaltované tabule a papierové plagáty, pokladne a váhy.

(zdroj: Jela Ševecová)

Prešporské šampanské

Nájdete tu sifónové fľaše, kufrík obchodného cestujúceho, smaltované reklamné tabule z medzivojnového obdobia aj keramické zásobníky na horčicu, päťkilovú krabicu s kockovým cukrom aj obaly od cigorky, pult na predaj zmrzliny a výrobu nanukov, formičku na čokoládu či starú fľašu od Coca-Coly. Tá sa u nás fľaškovala už začiatkom minulého storočia.

Prešporok sa v roku 1825 stal druhým miestom na svete, kde sa vyrábalo šampanské víno. V obchodíku preto nechýba ani fľaša pripomínajúca slávu tohto moku a jeho výrobcov - Palugyaovcov. Kuriózne, Palugyay dostal svoje vychýrené vinárske výrobky aj k tým najnáročnejším klientom na Titanicu, ktorí ich popíjali na svojej poslednej plavbe.

Prvá sóda v Uhorsku

Prvú výrobňu sódy v Uhorsku zriadili v Prešporku už v roku 1841. Atmosféru starých čias pripomínajú aj fľašky od iknockej krachelky, v ktorých sa predávala červená a žltá malinovka. (zdroj: Jela Ševecová)

Prvá výrobňa sódovky v Uhorsku bola v Prešporku, čo pripomína aj množstvo zachovaných sifónových fliaš z 19. a 20. storočia.

Ako uvádza Ivan Szabó vo svojej knihe Významné osobnosti starého Prešporka, kňaz, fyzik a vynálezca Štefan Anián Jedlík (1800 – 1895), ktorý ako prvý na svete skonštruoval elektromagnetický rotor a vymyslel princíp samobudenia na dyname, „veľmi rád spomínal na svoj jediný vynález, ktorý si dal aj patentovať. Jedlík mal rád prechádzky do prírody a vždy, keď natrafil na svieži prírodný prameň, z chuti sa z neho napil. To v ňom podporilo myšlienku vyrábať chutný bublinkový nápoj aj z obyčajnej studničnej vody.“

Pôvodne sa fľaše plnili a nosili na výmenu. U našich južných susedov je to dodnes fungujúci spôsob. Prázdne sifónové fľaše vám vymenia za plné prakticky v každom dedinskom obchodíku a osviežujúci nápoj pripravovaný zo sódovej vody a sirupu nechýba ani v ponuke lepších reštaurácií. Zariadenie na výrobu sódy bolo jediným vynálezom, ktorý našiel priemyselné uplatnenie ešte počas Jedlíkovho života. Prvú výrobňu sódy v Uhorsku zriadili v Bratislave už v roku 1841.



Bratislavské rožky pečú v Štúrove

Aktuálny predajný sortiment Obchodu v múzeu je starostlivo vyskladaný zo slovenských výrobkov, a tak tu môžete nájsť aj výborné vína, medzi ktorými nechýba devínsky ríbezlák, čerstvé bratislavské rožky alebo pekné umelecké suveníry.

Chýbať nesmie melta ani ikonická československá alpa či hašlerky.

Je kuriózne, že pravé, typické bratislavské rožky, pripravované z poctivých surovín a pečené podľa pôvodnej receptúry, pečie pre Obchodu v múzeu už desať rokov dodávateľ zo Štúrova.