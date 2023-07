Drevená terasa? Postavte ju na nohách zo zemných skrutiek

Pre stavbu terasy nie je nutné znehodnotiť úrodnú zem v záhradke.

Je to paluba z prírodných materiálov, na ktorej si užívate príjemné chvíle v atmosfére dvora a záhrady. S hrejivým pocitom drevených dosiek pod nohami, na dokonalej rovine, ktorá nenarúša prirodzený ráz okolitej výsadby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Možno pomýšľate na gril, pohodlné sedenie a rodinné stolovanie pod holým nebom. A možno je pre vás atraktívnym prísľubom pre komorné chvíle pri čítaní knižiek a uvoľňujúcom cvičení jogy. Nech si ju predstavujete akokoľvek, vždy by mala stáť na pevných nohách.

Čo by ste povedali na tie, ktoré možno zakrútiť do zeme tak jednoducho, ako tesárske skrutky do dreva? Vďaka nim získa terasa trvácnosť a jej budovanie bude rýchlejšie. Poteší, ak viete, že ak ju jedného dňa rozoberiete, zostane pod ňou kus úrodnej, oddýchnutej zeme.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pracujete prevažne z domu? Postavte si záhradné štúdio Čítajte

Bez terénnych úprav

Ukážte prstom na miesto, zamerajte jeho rohy a môžete sa pustiť do montáže. Pre zemné skrutky nie je rozhodujúce, či je terén dokonale rovný a vo vodováhe. Ak sa rozhodnete postaviť terasu v miernom svahu alebo v stupňovitom brehu nad domom, vždy to bude rovnaké. Bez náročných terénnych úprav.

Rovinu vyladíte rôznou dĺžkou skrutiek nad úrovňou terénu. Sú ako stavebnica, ktorú si vyskladáte podľa potreby.

Do zeme príde hrot, ktorý má podobu končistej, zužujúcej sa rúry so širokým závitom. Mali by ste ho zakrútiť až do nezámrznej hĺbky, takže približne 60 centimetrov pod zem, aby držal dlhé roky bez pohnutia.

(zdroj: autor)

Predlžovacie dielce majú rôznu dĺžku a je výhodné, ak sa pripájajú pomocou bajonetu. Zasuniete ich do hrotu, pootočíte a pevný spoj je na svete.

Nič si nerobte z toho, že sú ich dĺžky pevne odstupňované. Dvadsaťpäť centimetrov, pol metra či meter – nič z nich nebudete musieť odrezať. Všetko, čo vo finále priveľmi vytŕča, zakrútite hlbšie do zeme. Ak čosi chýba, nadložíte ďalší diel.

Poslednou časťou súpravy je hlavica. Práve tá určuje, akým spôsobom osadíte na oceľové nohy drevený rám terasy. Výber je podobný ako pri pätkách určených do betónu. Ničím vás neobmedzuje, ničím vás nezaskočí.

Najprv sonda, potom skrutka

Niekedy vás môže potrápiť veľký okrúhliak utajený v zemi. Inokedy zasa skala či kus betónu, ktoré sa nechcú skrutke uhnúť.

Najlepšou stratégiou je sonda, ktorú vypichnete s predstihom do zeme. Môže to byť otvor, ktorý za sebou zanechala tyč. Natlčiete ju do hliny na vymeranom mieste a vytiahnete von.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Drevená terasa je investíciou, nie stavbou na pár sezón. Ktoré drevo sa na jej stavbu hodí najlepšie? Čítajte

Šikovnejší je však dlhý stavebný vrták, ktorým dosiahnete aspoň do hĺbky 50 centimetrov. Tenký otvor v zemi je pre zemnú skrutku ako vodiaca príprava. S istotou sa vydá cestou menšieho odporu, akoby mal vybočiť kdesi do hustej hliny. Dosiahnete tým vo finále vyššiu presnosť.

Menšie skalky vytlačí zemná skrutka do strán. Pri väčších bude mať snahu trošku sa vychýliť. Riešenie je na vás. Buď zemnú skrutku posuniete o pár centimetrov ďalej v smere budúceho trámu. Alebo skalu vykopete a dieru zaplníte zeminou, ktorú postupne nabíjate gumovým kladivom späť.

Možno ste si to nikdy nevšimli, ale solárne elektrárne sú takmer vždy vybudované na skrutkách. Ide o spoľahlivé a trvácne riešenie, pri ktorom sa vyplatí prekonať drobné výzvy.

(zdroj: autor)

Pripravte sa s rezervou

Zemné skrutky si nakúpite podľa rozpisu, náradie na ich zakrúcanie do zeme vám predajca za poplatok zapožičia. Myslite hneď pri plánovaní na to, aby ste mali čosi v zálohe. Niekedy sa stane, že zemina je mimoriadne kyprá a sami cítite, že by ste skrutku chceli dostať do zeme aspoň o pol metra hlbšie.

Inokedy nie veľmi dôverujete hline, ktorú ste po vykopaní skaly nabíjali späť na miesto. Aj tu chcete, aby zemná skrutka zašla o riadny kus hlbšie, keď ju uvoľnená zemina nedrží dostatočne.