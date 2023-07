Trpezlivosť, plánovanie i ochotu sa podeliť. Záhradka pestuje v človeku pozitívne vlastnosti

Záhradkár sa teší aj z mála.

Zdá sa, akoby mali záhradkári zručnosť v krotení prírody. V skutočnosti však príroda krotí ich. Postupne formuje ich charakter bez ohľadu na to, či si to uvedomujú.

Záhrada v človeku povzbudí a zvýrazní mnohé pozitívne vlastnosti. O niektorých dokonca možno ani netušil, že ich má. Ktoré to sú?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trpezlivosť

Celých 40 dní trvá, kým zo semienka narastie šťavnatá reďkovka. Takmer 70 dní potrebuje najrýchlejšia cuketa na to, aby po prvýkrát po zakvitnutí zarodila. Viac ako 200 dní musí na hriadke prežiť neskorá kapusta pred narezaním a naložením do súdka.

V záhradke sa nič nedeje na počkanie. Každý trávnik, bylinka, kvet, zelenina či ovocný strom sa musia podrobiť časomeru prírody. A spolu s nimi aj záhradkár, ktorý sa teší z pomalého života vo dvore a v záhradke.

Nedokáže prevrátiť zákony prírody naruby. Musí v sebe objaviť trpezlivosť, hoci by prichádzala len po kvapkách. V panelákovej bytovke takýto hendikep neprekáža. Na vidieku sa to vyrieši záhradníkom na zavolanie alebo dlažbou do celého dvora.

Zmysel pre zodpovednosť

Záhradkárske práce sa nedajú preskakovať, omeškávať ani vynechávať. Treba ich vykonať v správnom čase, bez ohľadu na to, či sa vám chce, alebo nie. Nemožno ich vyhlásiť za zbytočné ani vtedy, ak príde čas balenia na dvojtýždňovú dovolenku pri mori.

V záhrade má všetko svoje miesto, aj keď taká burina vie spôsobiť vrásky nejednému záhradkárovi. (zdroj: PIXABAY)

Prerastená burina zadusí priesady. Nevyvetraný skleník uvarí všetku vegetáciu. Vyprahnutá zem vysaje zo všetkých jemnejších rastliniek život.

Záhrada musí dostať čo žiada, inak sa môže zmeniť na rumovisko. Zarastené vytrvalými burinami vyše pása, bez úžitku a potešenia.

Príroda bez človeka prežije. Len nebude mať podobu ustrojeného dvora či záhrady naplnenej úrodou. Každý záhradkár je svojím spôsobom zodpovedný. Aj vtedy, ak o tom možno nevie.

Schopnosť plánovať

Tento rok pribudol v záhrade záhon so špargľou. Len tak zo zvedavosti. Buď z nej bude nejaký úžitok, alebo nie. Všetky ostatné hriadky sú však starostlivo naplánované. Práve tak ako po minulé roky.

Čosi poradili susedia, iné popísali v časopisoch alebo sa osvedčilo pri zvedavých pokusoch.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako nebyť otrokom peňazí Čítajte

Nestihnete vypestovať náhradné zemiaky, ak vám tie prvé vyryla divá zver. Nie je šanca potešiť sa zo sladkého hrášku uprostred najhorúcejšieho leta. A ani rajčiny nevypestujete zo semienka v záhrade pod horami, ak si ich priesady nepredpestujete na okennom parapete.

Nezáleží na tom, či záhradkár len udržiava úspešný kolorit minulých sezón, alebo predvídavo plánuje a rozpočítava všetky svoje výsadby a výsevy. Aby mal radosť zo záhradky, okrasnej, ale aj úžitkovej, musí byť zdatný v plánovaní.

Tešiť sa aj z mála

Kilo rajčín za 1,99 eura. Uhorky nakladačky za 2,10. Nové zemiaky po 95 centov za kilogram. Za takéto ceny predávajú zeleninu v supermarkete. Je na počkanie vaša.