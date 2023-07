Žiadna sliepka neznesie dve vajíčka za deň. Ktoré prečo chovať?

Postavíte kurín, nakúpite krmivo, prisvecujete, vymieňate vodu. A dvor sa vám odmení.

Objavte záľubu v chove hydiny a vašou zásobárňou sa môže stať vlastný dvor. Možno začnete len vajíčkami, ktoré s nadšením pozbierate v hniezdach kurína.

Netrápte sa tým, že o drobnochove takmer nič neviete. Hydina je húževnatá. Ak ju ochránite pred predátormi, do sýtosti nakŕmite a napojíte, len zriedkavo vás zaskočí čímsi novým a nepoznaným.

Postavíte kurín, vybudujete voliéru, nakúpite krmivo, prisvecujete. Vymieňate vodu. Drobné práce a povinnosti musíte plniť denne. Dvor vás zásobí čerstvým mäsom a chutnými vajíčkami.

Domáce vajíčka nesklamú

Špecialistami na znášanie vajíčok sú ľahké plemená kúr. Od prírody čulé a plaché, s talentom pre lietanie, hrabanie a zháňanie potravy vo výbehu. Je prirodzené, svoje úsilie smerujú viac k tvorbe vajíčok ako pre rast mohutného tela a svalov pre mäso.

Žiadna sliepka neznesie dve vajíčka za deň. Špičková nosnica v klimatizovanom chove prekoná hranicu 300 kusov za rok. Gazdovské počty sú však jednoduché.

V sezóne čakajte od troch sliepok dve vajíčka denne. Ročne vám každá dobrá nosnica znesie približne 200 vajíčok. Svoje tempo si podrží tri až päť rokov, kým ju musíte definitívne vymeniť.

A aká je farba škrupiny? Pozrite sliepke na kožné laloky pri ušiach a hneď zbadáte odpoveď.

Najjednoduchšie to budete mať s kúpou nosných hybridov. Sú šľachtené pre intenzívny chov v hydinárňach, kde sa od nich žiada 11 až 14 mesiacov služby. Nie sú to kury, ktoré by boli húževnaté a nik vám neprezradí, ako sú na tom so svojou dlhovekosťou.

Zakúpite ich na farmách ako kuriatka, mládky či nosnice, ale aj od priekupníkov ako vyradené nosnice z hydinární.

Hybridy majú vo veľkochovoch overenú znášku až 280 vajíčok ročne, pričom každé z nich môže mať pri 140-gramovej dennej kŕmnej dávke hmotnosť 60 gramov – čiže veľkosť L. Pri dospievaní však niekoľko mesiacov trvá, kým dosiahnu vrchol produkcie.

Oveľa atraktívnejší môže byť chov znáškových plemien sliepok, ktoré sú šľachtené nielen pre úžitok, ale aj svoj typický, rôznorodý vzhľad. Nájdete tam ľahké nosnice, stredne ťažké plemená s kombinovanou úžitkovosťou, ale aj zakrpatené sliepočky s dekoratívnym operením a postavou.

(zdroj: FOTO - ADOBESTOCK)

Kuracie mäso chutí odlišne

Trvá len 42 dní, kým hydinári z vyliahnutého vajíčka vychovajú kurča tak, ako ho poznáte zo supermarketu alebo reštaurácie. V hale, s celodenným osvetlením, neobmedzeným prístupom k výdatnému krmivu a minimálnym pohybom dospejú k mimoriadnej jemnosti a šťavnatosti mäsa. Sotva dokážete čosi podobné dosiahnuť doma.

Domáce kurča je v porovnaní s ním tak trocha ako mladá sliepka. S pevnejším svalom, vláknitou štruktúrou a suchším charakterom. Okamžite spoznáte, že čosi je inak.

Obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete pre chov s výbehom a tradičné kŕmenie bez zmesiek. Ak vám ide o mäso, najvhodnejšou voľbou sú gazdovské brojlery.