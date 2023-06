Dostaňte do záhrady vodu. Živel môže mať desiatky podôb, ktoré spájajú krásu s úžitkom

Trochu práce navyše sa vám rýchlo vráti.

Sú to len kvapky vody, ktoré z ružice krhly dopadajú na suchú zem. Vpíjajú sa do vyprahnutej hliny, aby prenikli ku koreňom a udržali pri živote všetku vašu výsadbu. Rutina, ktorá patrí k tým najobyčajnejším záhradkárskym kratochvíľam.

Dajte však vode v záhrade pevné miesto a stane sa z nej neodolateľná kulisa, ktorá púta pozornosť vašich zmyslov. Počúvate jej zurčanie, obdivujete v nej iskrenie slnečných lúčov a neviete sa vynadívať na tiché kruhy a neposedné vlnky, ktoré brázdia jej hladinu.

Čím to je, že vode dávame v našich dvoroch a záhradách tak málo priestoru? Veď tento živel môže mať desiatky podôb, ktoré spájajú krásu a pôvab s úžitkom.

Výsadbová nádoba

Na prvý pohľad z chodníka je to možno len plechová vanička, ktorá uviazla jemne vtisnutá do ozdobnej výsadby. Usaďte sa však na terasu a zistíte, že je to malý vodný svet. S pokojnou hladinou a vodnými rastlinami, ktoré už čoskoro rozvinú svoje prvé kvety.

Zastavia sa pri nej včely, motýle i vážky, v horúcich dňoch púta pozornosť vtáčkov. Jej jedinou úlohou je však spestriť miesto, pri ktorom tak radi trávite svoj čas.

Výhodou kamenných dekoračných fontán je, že nepotrebujú byť súčasťou veľkého jazierka, stačí im prívod vody. (zdroj: PIXABAY)

Využiť môžete akúkoľvek nádobu, ktorá svojimi kontúrami zapadne do okolia. S hĺbkou približne 30 centimetrov a objemom zľahka cez 100 litrov ju udržíte nad úrovňou terénu pri živote po celú sezónu.

Na dno príde trocha štrku s jazierkovým substrátom, do neho výsadbové koše s vodnými rastlinami – tri či štyri druhy postačia. Zvyšok je už iba na prírode. Sama ju vtiahne do kolobehu živín. Na vás je iba dopĺňať vodu, ktorá sa odparila. Je to váš prvý sezónny záhon s vodnou hladinou.

Prefabrikované jazierko

Trvácnejší zážitok poskytne jazierko zapustené pod úrovňou terénu. Má podobu plastovej nádrže s výškovo tvarovaným dnom, ktorú zapustíte do jednoduchého výkopu. S objemom od sto do tisíc litrov ju zakúpite v záhradkárskej predajni pre svojpomocné osadenie.