Ako si poradiť so suchom v záhrade? Vďaka trikom ušetríte čas, vodu aj starosti

Menej polievania, viac úrody.

Intenzívna závlaha skoro ráno je pre záhradu najlepšia. Pôda a rastliny nie sú rozhorúčené, vlahu udržia počas dňa, do chladného večera preschnú a zabránia výskytu chorôb. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Je to jediný spôsob, ako udržať úžitkovú záhradku v horúcich letných dňoch pri živote. Naplníte krhlu vodou a všetkým hriadkam doprajete vlahu do sýtosti. Vytrvalo súperíte so suchom, ktoré sa vás snaží obrať o kus úrody.

Nie každá záhrada však vyžaduje rovnakú snahu. Ak sa pripravíte na čoraz náročnejšiu klímu, udržanie vlahy môže byť menej náročné. S menšou spotrebou vody, bez každodenného, náročného polievania.

Vďaka šikovným trikom ušetríte čas a zbavíte sa starostí.

Zdravá pôda zadrží viac vlahy

Sotva si pri vysádzaní priesad uvedomíte, že hlina pod vašimi nohami je prachom zvetraných skál. Ich druh a štruktúra rozhodujú o tom, koľko vlahy v sebe udrží. Nasýťte ju však veľkým množstvom organického materiálu a zmení sa na prírodnú špongiu, ktorá prijatú vlahu zadrží lepšie a na dlhší čas.

Vylepšite ju starým odležaným hnojom, kompostom, lístím, pokosenou trávou, odkyslenou rašelinou, drevenou štiepkou, rezanou slamou, ale aj drveným záhradným odpadom a drobný život sa postará o to, aby sa stali trvácnou súčasťou hliny. Čím viac materiálu pridáte a primiešate, tým lepšie.

Baktérie, huby i dážďovky zapracujú na zmene jej štruktúry. Vybudujú podzemný ekosystém, ktorý napomôže tomu, aby sa voda zachytila v pôde na dlhší čas. Spravte z tejto výzvy súčasť vášho jesenného rýľovania a výsledok sa dostaví v krátkom čase. Budete vidieť, ako sa zemina mení.

Pôda bez dostatku živín a mikroorganizmov nedokáže správne zadržiavať vlahu. Naopak, pri veľkých lejakoch sa z nej živiny ešte viac vyplavujú. (zdroj: PIXABAY)

Ochráňte pôdu pred páľavou

Je to jednoduchšie, ako by ste čakali. Prikryte na hriadkach nahú zem vrstvou pilín a teplota pôdy pod nimi klesne o niekoľko stupňov. Piliny fungujú ako nakyprená izolácia, ktorá prepustí k zemine všetku vodu, avšak spomalí jej odparovanie v horúcich dňoch. Navyše sú svetlé, takže časť slnečných lúčov odrazia späť.

Zájdite si po ne do stolárskej dielne alebo na pílu a navrstvite ich na hriadky hneď po výsadbe priesad či výseve semienok. Nebojte sa toho, že by ich vietor rozfukoval po dvore. Na rozdiel od hoblín, zotrvajú na svojom mieste vo vetre i výdatných dažďoch. A ak úrodu zozbierate, jednoducho ich zapracujete do zeminy.