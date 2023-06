Kvetom nemusíte iba privoniavať, môžete ich aj ochutnať. Do receptov sa hodí ruža aj nevädza

Obohatia ľudské zmysly.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Nezastavujte sa pri ružiach už iba pre ich vôňu, ale aj chuť – môžete ich totiž zjesť. Množstvo ľahko vypestovateľných kvetov, ktoré prinášajú energiu a krásu do záhrad, je aj úplne jedlých a dá sa použiť na obohatenie rôznych receptov o nezvyčajné chute a pútavé farby.

Erin Bunting, spoluautorka knihy „Jedlá kvetina“, na začiatok odporúča stráviť jednu sezónu v záhrade pozorovaním priestoru a jeho prevládajúcich podmienok vrátane slnečných a tienistých zón, vlhkých a suchých oblastí a zdravia a kvality pôdy.

Ak máte záhradu plnú ovocia a zeleniny, výsadba kvetov v jej blízkosti priláka opeľovače a môže odradiť aj potencionálnych škodcov. Keď kvety začnú pučať, radí rastliny mulčovať, aby sa udržala vlhkosť, potlačila burina a zmiernila teplota pôdy.

A keďže kvety budete aj jesť, Buntingová dôrazne neodporúča ošetrovať rastliny akýmikoľvek pesticídmi alebo herbicídmi, ktoré nie sú ekologické. V prípade kvetov, ktoré si budete vychutnávať čerstvé, a nie dehydrované, Loria Stern, autorka knihy „Jedzte svoje kvety“, zase odporúča zaobchádzať s nimi ako s čerstvými bylinkami, aby sa predĺžila ich životnosť po odtrhnutí. „Zabaľte ich do vlhkej papierovej utierky, vložte do vzduchotesnej nádoby a uložte do chladničky,“ hovorí.

Tu je osem jedlých kvetov, ktoré vyzerajú rovnako dobre, ako chutia.

Chutné lupene, aj listy

Ruža

Tieto romantické trvalky sa dajú ľahko pestovať v nádobách alebo v zemi, ak majú šesť alebo viac hodín slnečného svetla denne a sú v dobre odvodnenej pôde. Na jar ich prerežte, aby v lete čo najlepšie kvitli. Sušené okvetné lístky sa často používajú do sladkostí, ale Sternová hovorí, že sa rovnako dobre hodia aj do slaných jedál.

„V perzskej kultúre sa okvetné lístky ruží dávajú na pečené kuracie mäso alebo ryžové pokrmy,“ hovorí. „Ja ich rada sypem aj na slané jogurtové dipy.“

Ďalšou možnosťou je vyrobiť si soľ s ružami, ktorú si obľúbila autorka Cassie Winslow. Používa ju na nečakaný kvetinový akcent na hranolkách a okraje pohárov koktejlu margarita.

Fialka (zdroj: Pixabay)

Fialka

Vysaďte skupiny už vypestovaných kvetov skoro na jar alebo na jeseň, aby ste sa odmenili niekoľkomesačným kvitnutím. Väčšina odrôd uprednostňuje aspoň šesť hodín slnečného svetla denne a dobre vyhnojenú pôdu.

„Keď sú kvety surové, voňajú trochu ako med a majú sladkú hráškovo-škoricovú príchuť,“ hovorí Stern, ktorá používa jemné kvety krátko po ich odtrhnutí, pretože rýchlo vädnú. Jedným z jej obľúbených trikov je vtláčať fialky do sušienok, aby dosiahla efekt dekoratívny efekt.

Harmanček

Pre túto čajovú rastlinu, ktorej sa darí aj v kvetináčoch, nepotrebujete dvor ani záhradu. Miluje slnko a vodu, ale nepotrebuje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Kvety s bielymi okvetnými lístkami a žltkastým stredom vnášajú do jedál medovú, zemitú chuť, tvrdí Winslowová, ktorá kvety rada vkladá do marhuľového džemu, granoly a čokoládového tekvicového chleba.

Georgína (zdroj: Pixabay)

Georgína

Hľuzy, z ktorých vyrastajú tieto oslnivé kvety, by sa mali do zeme zasadiť až po posledných jarných mrazoch a najlepšie sa im darí na miestach so silným ranným slnkom a ochranou pred vetrom.

Po ôsmich týždňoch sa vám odmenia pompéznymi kvetmi dostupnými v takmer všetkých možných farbách. Okvetné lístky obsahujú vysoký obsah tekutiny, takže nie sú najlepšími adeptami na lisovanie alebo sušenie. „Ale ich veľké listy sú skvelé v čerstvom šaláte. Pripomínajú hlávkový šalát,“ hovorí Sternová.

Borák

„Ak raz zasadíte borák, pravdepodobne ho budete mať vždy, pretože rastie veľmi ľahko,“ hovorí Buntingová. Semená tejto jednoročnej bylinky vysejete koncom jari buď do nádoby, alebo priamo do zeme, a potom už len sedíte a sledujete, ako sa jej darí. Jej modré kvety s piatimi lupeňmi v tvare hviezdy majú osviežujúcu uhorkovú príchuť, objasňuje Buntingová, ktorá ich rada pridáva do šalátov, zmrazuje v kockách ľadu alebo používa na ozdobu miešaného nápoja gin tonik.

Nevädza (zdroj: Pixabay)

Nevädza

Tieto odolné letničky vysaďte na jar na slnečný pozemok, aby ste sa na celé leto zásobili kvetmi, ktoré môžu byť azúrovo modré, tmavo vínové, biele, červenofialové alebo ružové.

Buntingová opisuje chuť okvetných lístkov ako mierne korenistú, a klinčekovú. Rada ich suší v sušičke alebo v rúre nastavenej na najnižšiu teplotu, potom ich používa na zdobenie koláčov a na ozdobu ryžových jedál počas celého roka.

Kapucínka

„Sú také jednoduché na pestovanie, že sú takmer ako burina,“ hovorí Sternová. Jasné, odvážne kvety v tvare trúbky sa rýchlo šíria a skvele kvitnú, pokiaľ sú na slnečnom mieste. Surové okvetné lístky majú korenistú chuť. Winslowová si nimi rada posypáva chlebíčky, šalát a tacos.

Nechtík (zdroj: Pixabay)

Nechtík

Semená vložte do zeme po posledných mrazoch na miesto, ktoré má plné alebo čiastočné slnko, a odmeňovať vás budú celé leto. Ak však bojujete so slimákmi a inými škodcami, Buntingová odporúča začať so semenami najprv v interiéri a až neskôr presunúť výhonky von.

Ide o kvety, ktoré sa dajú rezať a znovu pestovať, takže čím viac ich zozbierate, tým viac kvetov budete mať, hovorí. Winslowová zbožňuje pikantný náboj, ktorý sa skrýva v ich jasne oranžových alebo žltých kvetoch. „Rada miešam okvetné lístky s čerstvou ricottou, natieram ich na pizzu a potom to celé zalievam pestom,“ hovorí.