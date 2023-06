Do záhrady nevyhnutne patria aj bylinky. Ktoré a kde vysádzať?

Ako dostať na dvor ohromujúci festival vôní a chutí.

Je to zákutie, ktoré by nemalo chýbať v žiadnej záhradke. Pôsobivé rozmanitosťou farieb a štruktúr, neprehliadnuteľné intenzívnou vôňou. Stačí ak sa nohou obšuchnete o niektorý z vytŕčajúcich listov, alebo sa vánok v horúcom dni oprie do listov a vôňa bylinkového éteru sa nesie celým dvorom.

Prednosťou bylinkovej záhradky je, že nevyžaduje veľa starostlivosti. Kým väčšina byliniek patrí ku skromným trvalkám, alebo má talent pre každoročné samovysievanie, iba niektoré musíte každoročne dosádzať.

Dobre navrhnutá bylinková záhradka je úžitkovou zásobárňou živých vňatiek a kvetov pre kuchyňu, ale skrýva v sebe aj čosi naviac. Doprajte jej írečitý ráz inšpirovaný domovinou bylín a máte zákutie, ktoré upúta pozornosť vždy, keď okolo neho prechádzate.

Na dosah ruky

Nehľadajte pre bylinky voľný záhon kdesi na konci záhrady. Čím viac ich budete mať denne na očiach, tým častejšie po nich siahnete. Pre vytrhnutie náhodnej buriny, ale aj pre odstrihnutie čerstvej vňate. A to nielen pri varení, ale aj vtedy, keď s krajcom namazaného chleba vyjdete do dvora.

Bylinková skalka poteší oko, prinesie nápad do receptov a navyše podporí vaše zdravie. (zdroj: PIXABAY)

Lavička, veranda za domom, letná kuchyňa, ale aj gánok vedúci popri dome, sú vašimi záchytnými bodmi. A možno by sa vám páčila bylinková skalka, ktorá popri schodoch po vyprahnutom briežku stúpa k vchodovým dverám vášho domu.

Inde zasa môžete bylinkami lemovať terasu, na krátkej ceste k šalátovým vyvýšeným záhonom. A ak máte pri zadnom vchode vlhké miesto, bude to raj pre bylinky, ktoré milujú práve takúto klímu. Buďte otvorení zmenám, ktoré na dlhé roky prepíšu charakter týchto zákutí.

Siať alebo vysádzať?

Smelo môžete siahnuť po predpestovaných bylinkách zo supermarketu, aby ste ich vysadili na pripravené miesto. Hoci boli vypestované v skleníku a svojim riedkym vzrastom a ľahkým substrátom nie sú presvedčivými výpestkami, môžete si byť istí tým, že sa ujmú. Vysloboďte ich z kontajnerov, prestrihajte ich obvodové korienky a zapustite ich do zeme.