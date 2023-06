Kam s pokosenou trávou? Zberný dvor je až na poslednom mieste

Ako sa dá v záhrade využiť tráva.

V moderných záhradách so zavlažovanými a hnojenými trávnikmi sa kopia prebytky pokosenej trávy. S trochou rozumu môže byť tento odpad záhrade ešte prínosný. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Je to výzva, ktorá vás vždy zaktivizuje. Vytiahnete do dvora kosačku, starostlivo skrátite celý trávnik, a keď sa obzriete, zdá sa vám, že okolie domu opäť vyzerá akosi lepšie. Sviežo a atraktívne, s celistvým šatom vábivej zelene.

Horšie je to však s plnými košmi pokosenej trávy. Brzdia vás vo svahu, prekážajú pri manévrovaní.

Musíte nájsť miesto, kam všetko vysypať, aby ste mohli pokračovať. Niekedy sú však veci jednoduchšie, ako sa zdajú.

Vidíte v tráve len odpad? Skúste sa na ňu pozrieť ako na cenný zdroj.

Ponechajte ju na mieste

Nie je nutné, aby ste pri kosení zbierali trávu do koša. Ponechajte ju na mieste a ona odovzdá svoje živiny späť do zeleného koberca. Voda z nej postupne vyplaví všetky rozpustné látky, ktoré sa cez pôdu, prostredníctvom koreňov, vstrebú späť do rastúcich trsov trávy.

Je to stratégia blízka prírode, dôsledne preverená robotickými kosačkami. Deň za dňom vyrážajú do práce, aby drobnými rotujúcimi čepieľkami zastrihávali dorastajúce listy a steblá. Rovnako dobre to bude fungovať i s vašou akumulátorovou, elektrickou alebo benzínovou kosačkou.

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, zvyčajne nestačí len zvesiť z kosačky zberný kôš. Niektoré modely sú vybavené zátkou, ktorá pozdrží pokosenú hmotu v pracovnej časti kosačky pre jej jemnejšie rozsekanie. Do iných možno osadiť aj špeciálny nôž, ktorý funguje ešte lepšie. Pomôže i to, ak spomalíte tempo kosenia.

Výsledkom je drobná, výživná rezina, ktorá sa úplne stratí v trávnej mačine. Zbadáte ju až s odstupom času. Vo chvíli, keď spustíte vertikutátor, aby ste preriedili a prevzdušnili porast na začiatku či konci vegetačnej sezóny.

Niektoré modely sú vybavené zátkou, ktorá pozdrží pokosenú hmotu v pracovnej časti kosačky pre jej jemnejšie rozsekanie. (zdroj: PIXABAY)

Spomaľte ňou dôsledky otepľovania

Nemali by ste sa pri pohľade na hriadky so zeleninou uspokojiť tým, že na suchej, popraskanej zemi nemá už ani burina dosť síl na to, aby ju obsadila. Po každom kosení navrstvite v medziriadkoch dva či tri centimetre sviežej zelenej hmoty, aby ste zabránili prehrievaniu a vysúšaniu.

Na rozhorúčenej hline narezaná tráva v priebehu niekoľkých hodín preschne, takže sa nestane rajom slimákov, plesní a búrlivého pôsobenia baktérií. Vytvorí však účinnú clonu, ktorá zlepší mikroklímu vašej úžitkovej záhrady.