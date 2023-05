Nad Závadu sa po rokoch vrátia ovce a kozy

Na Dolných lazoch zachraňujú ohrozené biotopy, treba pásť dobytok.

Na území od Strážovských vrchov až po Malé Karpaty ochranári rozbehli na vybraných lokalitách obnovu suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev.

Od náletových drevín vyčistili aj chránený areál Dolné lazy v katastri obce Závada v Topoľčianskom okrese.

Po odstránení dlhodobej skládky odpadu tu zavedú pastvu. Na územie sa tak po rokoch vrátia ovce a kozy, aby zachránili ohrozené biotopy.

Ochranári rátajú s tým, že zvieratá začnú územie spásať už začiatkom mája. Podarilo sa im spojiť skúsenosti miestnej obyvateľky Aleny Bajzíkovej s pripravovanou obnovou hospodárenia.

Ideálne zmiešané stádo

Keď chovateľka stratila možnosť ustajnenia svojich oviec a kôz na družstve, plánovala stádo predať. Teraz nájde nové využitie. Podľa ochranárov ide o ideálne zmiešané stádo na dané územie. Tvorí ho približne 50 kusov zvierat.

„Od jari čistia územie s tým, že idú robiť oplôtok a vystavať im košarovanie, nejaký prístrešok, aby tam mohli byť možno aj celoročne. Voda sa bude musieť voziť, pretože zdroj vody tam chýba,“ opisuje postup krajinárka zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Alena Zacharová.

Obnova pastvy je dobrá nielen pre prírodu, ale aj pre človeka.

Hmyzovník včelovitý. (zdroj: FOTO - ADOBESTOCK)

„Mlieko voľne pasených zvierat má úplne iné zloženie, ako keď sa zavreté v maštali kŕmia nejakou kukuričnou silážou. Či už sú to ovce, kravy alebo kozy, výrobky z ich mlieka sú výživovo omnoho hodnotnejšie.“

Alena Bajzíková mlieko zužitkováva a vyrába z neho výborné syry.

„Je to veľká vzácnosť v rámci nášho okresu. Pretože u nás sa už nikde nepasie. Ojedinele majú ľudia po záhradách ovečku, kozičku, a to je všetko,“ hovorí Zacharová.

Nelegálnu skládku odstránia

Predtým, ako sa začne pastva, vyzbierajú všadeprítomné odpadky. Množstvo plastov a iného odpadu odkryli aj pri čistení od náletových drevín. Odpad je roztrúsený pozdĺž poľnej cesty a na celom území chráneného areálu. Štátna ochrana prírody SR chce na území zorganizovať jednodňovú brigádu a neporiadok odstrániť.

„Sú tam rokliny, do ktorých ľudia dlhodobo nosili odpady, bolo to už veľakrát čistené,“ hovorí Zacharová. Do akcie chcú zapojiť obec, dobrovoľných strážcov prírody i miestnych hasičov.