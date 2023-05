Permakultúrna domácnosť – hľadanie cesty k rozumnejšiemu bytiu

Zodpovedný život nemusí byť obmedzujúci. Len sa musíte zamyslieť nad tým, čo vlastne robíte.

Sú chvíle, keď máte pocit, že by ste sa mali na chvíľu zastaviť. Zamyslieť sa nad koloritom všedných dní a pouvažovať nad svojimi rozhodnutiami a počinmi. Aká je stopa, ktorú pri svojom životnom štýle za sebou zanechávate už dlhé desaťročia?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že všetko je v najlepšom poriadku. Ak sa však ponoríte do detailov, vždy je čo zlepšovať. Na čo sa zamerať, aby ste žili zodpovednejší a udržateľnejší život? Neraz ide o drobnosti, ktoré máte priamo pred očami.

Laďte s krajinou

Dom, dvor, záhrada – vysnívať si ich môžete akékoľvek. Dáva však oveľa väčší zmysel preniesť do nich charakter okolitého kraja, ako ich budovať na kontraste.

Formovať na pozemku obkolesenom plotom pod horami klimatizovanú subtropickú oázu je rovnaký nezmysel, ako na horúcej puste budovať severský, machom porastený les. S vynaložením veľkého množstva zdrojov a energie to určite pôjde. Nedáva však zmysel obracať naruby čosi, čo vás neohrozuje.

Pomyslite na to pri každom betónovaní, dláždení, klčovaní i výsadbe. Zrazu dávajú význam všetky tie prírodné materiály, drevené obklady a záhrady ktoré ladia s okolím. Zaváži každý jeden faktor - sklon pozemku, svetové strany, dostupnosť slnka, veternosť, zrážky, odtok vody ale aj jej pritekanie pri topení snehu. To všetko je dôležité.

Pri budovaní nového domova to môžete brať do úvahy už pri návrhu. Pri existujúcom môžete vo veľkej miere opraviť to, čo iní prehliadli. Ak nie hneď, tak pri najbližšej obnove domu, či úpravách vo dvore a záhrade.

(zdroj: PIXABAY)

Berte, alebo odložte na neskôr

Čo majú spoločné horúce lúče slnka a kvapky dažďa, ktoré vás vyháňajú z dvora? Možno by ste povedali že sú to len prírodné živly. V skutočnosti však ide o množstvo nespútanej energie, ktorá je hybnou silou života.