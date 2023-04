Začína sa grilovacia sezóna. Akým chybám by ste sa mali vyhnúť?

Dokonalosť grilovačky sa ukrýva v detailoch.

Na začiatku je to možno len rozmarné plánovanie príjemných chvíľ s rodinou a priateľmi. A niekde v pozadí je aj vyhliadka kulinárskeho zážitku a zábavy, na ktoré zostanú príjemné spomienky. Reč je o spoločnom grilovaní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cieľom každého hostiteľa je, aby dopadlo čo najlepšie. No je veľmi ľahké skĺznuť k chybám, ktoré môžu pokaziť deň. Preto prinášame deväť najčastejších chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

1. Špinavý gril

Rošt, z ktorého visia kvapky zatuchnutého omastku a lepkavý decht, ktorý nadobro pokryl celé veko. Nikdy nečakajte pôsobivý kulinársky zážitok od grilu, ktorý do vône a chuti pripravovaných dobrôt odovzdáva patinu predchádzajúcich dobrodružstiev.

Je to, ako keby ste v udiarni podkurovali záhradným odpadom namiesto kvalitného dreva.

Na to, aby ste gril udržali v top stave netreba veľa. Len ho po poslednej várke rozpáľte na čo najvyššiu teplotu a dajte mu čas, aby všetko znečistenie vyhorelo. Suchý zvyšok už dočistíte nerezovou kefou. Hoci aj tesne pred ďalším použitím.

Celé to potrvá približne 20 minút - bez vašej asistencie, kým si užívate atmosféru pri prestretom stole. Tuky vyhoria a odparia sa do povetria. Decht sa vysuší a zmení na odlupujúcu sa vrstvu. A to všade - vo vani pod plynovými horákmi, v miske pod elektrickou špirálou, ale aj na palivovom rošte, v popole brikiet.

2. Nedostatočné zahriatie

Neexistuje žiadny dôvod pre to, aby ste sa ponáhľali. Doprajte grilu dostatok paliva a času, aby sa vyhrial. Potrebuje naakumulovať teplo do všetkých pracovných častí. Najlepšie spravíte, ak sa spoľahnete na teplomer zabudovaný v jeho veku.

Základom každého grilovania je správne rozpálený gril. (zdroj: archív autora)

Ak zostáva teplota stabilná aj dve či tri minúty po stlmení ohrevu, ste pripravení na grilovanie. Len vďaka vysokej teplote bude tepelná úprava dostatočne rýchla na to, aby ste čerstvé suroviny nepresušili . Odmenou vám bude neodolateľná vôňa a zlatistá kôrka z prírodného karamelu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V našom kraji sa údia hlavne klobásky a slanina Čítajte

Pri grile na drevené uhlie vyčaríte dokonalú pahrebu rozkurovacím komínom. Pri plynovom počúvajte, či bežia horáky skutočne naplno. Nie je nezvyčajné, že zaostávajú, ak ste v zime z fľaše spotrebovali propán a zostali v nej iba menej výhrevné zložky plynu.

3. Studené suroviny

Neprenášajte si do grilovania zlozvyky z kuchynského varenia a dbajte na to, aby mali všetky suroviny izbovú teplotu, kým ich položíte na rozpálený gril.

Platí to pre stejky, burgery, kuracie krídelká, ale aj plátky marinovaného mäsa, ryby či zeleninu.