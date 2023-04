Aj záhradný nábytok potrebuje opateru: 10 tipov, ako ho udržať v dokonalom stave

Pomôže plameň, brúsna hubka, ale aj olej či zátky nožičiek.

Pohodlne sa usadíte do záhradného kresla a užívate si atmosféru svojej záhrady. Nezáleží na tom, či máte v pláne prečítať si noviny alebo pustiť sa do výborného obeda. Hlavné je, aby ste sa cítili čo najlepšie.

Pohodu vám určite vylepší aj pohodlný záhradný nábytok. Ak je nový, všetko je v poriadku, no každoročne investovať do nákupu nového vybavenia, nie je žiadúce. Stačí sa dobre postarať o to, čo už doma máte.

Čo musíte spraviť, aby vám záhradný nábytok vydržal čo najdlhšie? Čím skôr zachytíte drobné náznaky jeho únavy, tým väčšia je šanca, že oprava či údržba prinesú očakávaný výsledok.

Čistý a pekný

Omeťte pavučiny, utrite peľ a prach, odstráňte stopy po vlaňajších grilovačkách a piknikoch. Kým na nábytok z plastu a kovu najlepšie zapôsobí tlakový čistič s nádržkou na saponát, pri nábytku z prírodných materiálov by ste mali byť opatrnejší.

Vysoký tlak vody by mohol poškodiť povrch dreva, bambusu, ratanu i prútia. Pomôže, ak ich poriadne poometáte mäkkou kefou a pre umývanie si vlažnú, saponátovú vodu pripravíte do záhradkárskeho postrekovača.

Jemný prúd vody dostanete do každého zákutia a s nepoddajnými nečistotami si poradíte štetinami pevnejšieho štetca. Len pri zanedbanom nábytku vás môže potrápiť povlak z rias alebo lišajníkov. Pomôžte si chlórovým čističom, ktorý ich uvoľní.

Prvým krokom je čistota. S vysokým tlakom vody však pristupujte k nábytku z prírodných materiálov opatrne. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Oceľová vlna a plameň

Určite ste si už niekedy vyskúšali, ako sa zjednotí a rozjasní vzhľad dreveného nábytku, ak ho vyhladíte jemnou brúsnou hubkou. Podobný výsledok môžete dosiahnuť aj pri starých plastových stoličkách a stoloch.

Tam, kde povrch začína zvetrávať, pomôže oceľová vlna. Jemne odstráni unavenú vrstvu bez toho, aby za sebou zanechala škrabance. Funguje ako zástup miniatúrnych hoblíkov, ktoré vrstvičku po vrstvičke urezávajú unavený plast.

Farebnosť a lesk prinavrátite plastovému nábytku plameňom plynového horáka. Vyskúšajte si to najprv opatrne na starom kvetináči. Budete vidieť ako sa povrch vyhladí. Správnosť nahriatia vám potvrdí návrat pôvodného vzhľadu.

Zbavte sa hrdze

Ak sa na záhradnom nábytku objaví hrdza, nemusí ísť len o jeho vzhľad. Na drevenom sa v okolí skrutiek postupne vytvoria tmavé fľaky. Na kovovom ju prezradia hrdzavé šmuhy, ktoré akoby vytekali z problémových miest. Sú ako patina, ktorá prezrádza vek.