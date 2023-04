Snívate o záhradnom domčeku? Tieto veci by ste o ňom mali vedieť

Pred stavbou si premyslite najdôležitejšie detaily.

Záhradný domček môže byť predĺženou terasou, ktorú využijete od jari až do jesene na relax s rodinou a priateľmi. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Oddychový pavilón, záhradná pracovňa, hosťovská izba, ale aj pánska “trucovňa”, či dielnička pre ručné práce. To je iba niekoľko podôb, ktoré na seba môže prevziať záhradný domček.

Je to miesto s jedinečnou atmosférou, ktoré vnesie do dvora a záhrady pohodlie interiéru.

Hoci ho od vášho domu delí iba niekoľko krokov, môžete si užiť absolútnu slobodu pri jeho návrhu a plánovaní. Je to, akoby ste budovali nový domov, do ktorého môžete preniesť všetky túžby. Úplne od nuly, v akomkoľvek štýle, ktorý vám učaroval.

Čo všetko by ste mali mať na pamäti?

Genius loci

Nič na tom, že sa chystáte záhradný domček vybudovať až o niekoľko rokov. Už dnes môžete formovať kút záhrady, v ktorom vyrastie. Myslite na stromy, ktoré mu poskytnú tieň. Možno aj na živý plot, ktorý ho ako prírodný paraván oddelí od okolia.

Posaďte sa na jeho budúce miesto, rozhliadnite sa po okolí a začnite plánovať výsadbu, ktorá dá miestu ten správny charakter. Nemusíte zachovať výhľad do otvoreného priestoru dvora. A nemusíte vidieť ani na fasádu svojho domu. Komorné zákutie záhradným domčekom svedčí.

Treláže, slávobrána, ozdobné kry, trvalková výsadba v štýle anglických záhrad - to všetko bude dôležité.

V členitom a svahovitom pozemku sa môžete pustiť aj do terénnych úprav. Aby ste jedného dňa povedali - cítim sa tu ako na návšteve, na dovolenke, na chate. Aj napriek tomu, že ste doma vo svojom dvore.

Naplánujte vo svojom dvore a záhrade miesto pre oddych čím skôr. Kým sa výsadba prepojí na vami vysnívanú oázu , potrvá to nejaký čas. (zdroj: PIXABAY)

Nezničte úrodnú zem

Betónová platňa, plocha vydláždená zámkovou dlažbou alebo násyp z lámaného kameňa. Možno to pri plánovaní pôsobí prakticky a jednoducho, no majte na pamäti, že ak sa v budúcnosti rozhodnete ten kút záhrady uvoľniť, určite by ste na ňom chceli mať úrodnú zeminu.

Zvoľte si preto výstavbu na pilieroch. Tie najšikovnejšie majú podobu zemných skrutiek, ktoré prepožičajú domu pevné, trvácne nohy. Vyberať môžete z niekoľkých osvedčených systémov. Ich životnosť sa počíta na dlhé desaťročia, po zaškolení ich osadíte aj sami. A to najlepšie je, že pozemok nemusíte vyrovnávať.