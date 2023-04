Záhrada môže mať niekoľko podôb. Osem štýlov, ktoré musíte poznať

Záhrada nemusí byť nudná.

Nízko kosený trávnik, starý gaštan so záhradným sedením a niekoľko klasických hriadok so zeleninou. Nech má váš dvor so záhradkou akúkoľvek podobu, neznamená to, že si ju musí zachovať na večnosť.

Ide totiž o priestor, ktorý dokáže ponúknuť viac ako len kulisu v okolí domu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrite si prehľad najpopulárnejších záhradných štýlov, pre ktoré sa vyplatí urobiť zmenu. V miniatúrnych dvoroch novej výstavby, ale aj vo vidieckych dvoroch, rodičovských domoch a na chalupách.

Nočná záhrada

Záhadná, romantická a plná tajomstiev, ktoré sa postupne odkrývajú v každom jej zákutí. Sotva možno popísať atmosféru, ktorú v nočnej záhrade zažijete po západe slnka. Kým šikovne naplánovaná výsadba vytvára pôsobivú kulisu, umelé osvetlenie formuje spôsob, akým ju vnímate.

Nástenné lampy, záhradné reflektory, zemné svietidlá, ale aj svetelné reťaze, lampióny a olejové fakle, nie sú rozmiestnené v priestore len preto, aby ste sa cítili bezpečne a nebáli sa vykročiť vpred. Mäkkým, teplým svetlom otvárajú priestor. Kužeľmi reflektorov črtajú kontrasty štruktúr a reliéfov.