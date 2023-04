Ako za jeden víkend zmeníte nudný balkón na pôsobivú záhradu

Pestujte doma bylinky, letničky i šaláty.

Je to skromná vyhliadka, ktorá rozširuje obytný priestor panelákového bytu. Aj v rušnej, mestskej džungli ju však dokážete premeniť na malý dvor či záhradku s atraktívnym priestorom pre oddych.

Už aj jediný víkend stačí na to, aby ste nudný balkón či loggiu zmenili na miesto, ktoré si zamilujete. Zvoľte si štýl, porozhliadnite po prírodných materiáloch, vysnívajte si atraktívnu výsadbu a vyberte nábytok pre pohodlie.

Začnite od podlahy

Kobercová imitácia trávnika, drevené dlaždice so zámkovým systémom, vinylová krytina s dekoratívnou potlačou, korok, ale aj palubky z kompozitu na podkladovom ráme. Podlahu balkóna dokážete vylepšiť aj bez stavebných úprav či náročnej montáže.

Dodržať musíte jediné pravidlo - ponechať jej prirodzený spád pre odtok vody so sklonom 1,5 až dve percentá. Ten zaistí, aby dážď nezatekal do konštrukcie domu, ale po kvapkách unikal cez okrajovú lištu kamsi do stratena.

V hobby markete si pozorne všetky ponúkané povrchy. Možno vám učaruje mäkký došľap tkaného vlákna, možno vás zaujme tlmená dynamika korku, alebo atraktívna kresba dreva. Životnosť podlahy sa počíta na celé desaťročie s vedomím, že na balkóne prekoná aj zimné mesiace.

Vztýčte pohľadové kulisy

Každý balkón je pre bezpečnosť obkolesený zábradlím. Nie všetky sú však vyhotovené tak, aby vám zaistili rovnováhu súkromia, závetria a zatienenia pred horúcimi lúčmi slnka. Ponechajte pôvodnej konštrukcii jej bezpečnostnú funkciu a pridajte z vnútra dekoratívnu rohož, ktorá vyladí priestor pre vaše potreby a vkus.

Drôtom viazané steblá tráv a trstín majú atraktívnu štruktúru a výnimočne nízku hmotnosť. Ich veľkosť upravíte na mieru nožnicami, farbu prispôsobíte napúšťacou lazúrou. O málo náročnejšia je manipulácia s rohožami z bambusu či kôry. Zaujmú však členitou štruktúrou a ráznejším rytmom.

Hladký, tlmený ráz majú zásteny z textilu a sieťoviny, pri ktorých vás však môže potrápiť napínanie pre dokonalý vzhľad. Bez rámov sa budú prispôsobovať podkladu.

Najväčšou výzvou pre remeselné spracovanie sú vnútorné obklady z dosiek, perodrážky, plastových lamiel či kovu. Žiadajú viac ako len chuť na premenu.

Pohodlie pre všedný deň

Záhradný nábytok je zvyčajne príliš veľký a objemný na to, aby ste ho s dobrým pocitom vtesnali na balkón. Snaží sa poskytnúť komfort, ktorý plynule prechádza do otvoreného priestoru terasy, dvora a záhrady. Tak trocha za to môžu aj materiály, od ktorých sa očakáva bezúdržbová trvácnosť.