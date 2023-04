Málo starostí, veľa radosti. Záhradka v ráme vám cez hlavu neprerastie

Tipy pre úspešné pestovanie vo vyvýšenom záhone.

Je to ten najlepší spôsob, ako vkĺznuť do záhradkárskeho sveta. Spútate kus divokej zeme do rámu, pridvihnete ju povyše kolien a s netrpezlivým očakávaním sledujete, ako sa semienka, cibule, hľuzy a priesady postupne stávajú sviežou zeleninou pre váš stôl.

Nič na tom, že sa počítate k začiatočníkom, ktorí sotva našli odvahu pre presadenie izbových kvetov. Vyvýšený záhon vám prinesie radosť bez toho, aby vás zavalil starosťami.

Poradíme vám, ako sa tešiť zo svojej prvej dopestovanej úrody.

Čo sa v článku dočítate Ako vyrobiť vyvýšený záhon.

Kam je najlepšie ho umiestniť.

Akou zeminou ho naplniť.

Ktoré rastliny doň vysadiť a ktoré nie.

Ako zabezpečiť stále polievanie.

Prečo je dôležitá opora.

Najlepšie miesto

Je takmer jedno, či vyvýšený záhon umiestnite k terase, pod kuchynské okno, alebo na okraj trávnika.

Majte ho denne na očiach, aby vám robil radosť. Doprajte mu celodenné slnko, aby boli rastlinky silné a zdravé. Ochráňte ho pred silným vetrom.

Je ako veľký kvetináč, ktorý môžete po sezóne presunúť na nové miesto. Jeho prednosťou je, že na kvalite zeminy pod ním nezáleží. Vybudujete ho na kamenistej navážke, ale aj na zvyšku starého, betónového chodníka.

Majte na pamäti, že k nemu budete chcieť pristúpiť i vtedy, ak bude zem rozmáčaná dažďom. Vtedy určite oceníte jednoduchý prístup chodníčkom.

(zdroj: PIXABAY)

Ceny a materiály sú rôzne

Najlacnejší záhon zo stohovateľných paletových rámov kúpite v obchode už za 60 eur a poslúži vám na dve sezóny s plochou 120x80 centimetrov.

Ich kratšiu životnosť vyváži prírodný vzhľad a opraviteľnosť. Za trvácnejšiu drevenú zostavu podobných rozmerov zaplatíte približne trojnásobok.

Od dvoch stoviek vyššie zaplatíte za rám podobnej veľkosti z lakovaného plechu. Vlnitý reliéf a oblé kontúry vás možno na prvý pohľad zaskočia. Za moderným vyhotovením sa však ukrýva mimoriadna trvácnosť. Ide o osvedčenú voľbu, ktorá sa v záhradách drží desaťročia.

Plastové záhony vás možno uspokoja tým, že sú vyrobené z recyklovaných plastov. No keď zostarnú a skrehnú, stanú sa pre vás príťažou. Niektoré z nich však majú zásobník na vodu pre samozávlahu. Iné sú zasa vďaka uzavretému dnu a malému formátu vhodné pre umiestnenie na terasu. Cenou sa vtlačia medzi drevo a plech.

(zdroj: PIXABAY)

Vyrobte si ho vlastnými rukami

Ak ste čo i len trošku zvyknutý pracovať rukami, nebudete mať problém vyrobiť si vyvýšený záhon aj doma.

Vysnívaný ideál má rám pre 55-centimetrovú vrstvu zeminy s plochou 90x180 centimetrov. Má plochu veľkého, farmárskeho stola - dostatočne priestranný pre pestrú výsadbu, avšak nie príliš veľký na to, aby zaskočil náročnou starostlivosťou.

V predajni ho možno nenájdete, s chuťou a trochou šikovnosti ho však môžete zo 40-milimetrových smrekových fošní, hranolov 40x40, spojovacieho materiálu a ochrannej fólie vyrobiť sami.

Je to výzva na jedno popoludnie, pri ktorej neminiete materiál za viac ako 270 eur.

Nepúšťajte sa do ochranných náterov. Prírodné životnosť dreva priveľmi nepredĺžia a zelenine chuť nevylepší, ak sa do zeminy bude z dreva vyplavovať chemická clona. Trvácnosti pomôže, ak rám podsypete vrstvou drobného kameniva.

Naplňte ho kvalitnou zeminou