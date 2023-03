Vybudujte si z drevených klátikov záhradné chodníky

Dobre vytvorený záhradný chodníček z pňov vydrží aj 15 rokov.

Je to prírodný dizajn, ktorý neruší pokojnú architektúru záhrady. Zameriate chodníčky, do výkopov so štrkovým násypom naukladáte polienka a keď ich zasypete pieskom, môžete si na niekoľko rokov užívať ich službu a atraktívny vzhľad.

Ako sa pustiť do diela, aby ste sa z neho tešili čo najdlhšie? Ak sa už dlhšie pripravujete na túto výzvu, mali by ste vedieť že úspech sa ukrýva v remeselných detailoch. Príroda striehne na každú príležitosť, aby si drevo vzala späť.

Klátiky musia preschnúť

Borovica či smrekovec intenzívne presiaknuté živicou, alebo dub, agát, čremcha, jedlý gaštan, orech či jabloň s hustými letokruhmi. Všetky majú čosi spoločné – na nejaký čas dokážu vzdorovať vlhkosti a neustálemu kontaktu so zemou. Ak si ich zaobstaráte v surovom stave a dáte im päť či šesť mesiacov času na vyzretie pod strechou, po odkôrnení budú pripravené na použitie.

Vyhnite sa chemickému ošetreniu, ktoré by mohlo unikať do pôdy a vašich výpestkov. Veľkú pomoc nehľadajte ani v napúšťaní voskami, vysychavými olejmi či ponáraním spodnej časti do smoly. Drevo si musí zachovať svoje schopnosti vysporiadať sa s vodou.

Áno, za dobrú cenu možno kúpite aj vyradené železničné podvaly. Ak chcete polienkami dláždiť príjazdovú cestu či parkovisko, budú dobrou voľbou. Obzvlášť v tieni, ktorý utají ich charakteristickú vôňu železnice.

Nepodceňte prípravu

Odkôrňovanie, skracovanie, triedenie a chystanie polienok vám možno zaberie viac času ako by ste čakali. Každé z nich by malo byť aspoň 15 až 20 centimetrov dlhé, aby ste ho pre trvalé zaťaženie dokázali pevne ukotviť v zemi.

Na priemere priveľmi nezáleží. Môžete sa spoľahnúť na klátiky z výmladkového pestovania s priemerom 10 až 15 centimetrov, ale aj na riadne koláče ihličnanov s priemerom cez 40 centimetrov. Nezabudnite ani na okraje, ktoré budú lemovať chodník.