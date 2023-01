Ktoré veci by nemali chýbať vo víkendovej či chalupárskej špajze?

Kalamitu berte ako príležitosť.

Mŕtve elektrické zásuvky a snehu až po nosné dierky. Sotva by ste pred uľahnutím do postele na chalupe tušili, že sa zobudíte do takéhoto rána. Na horách, odrezaní od doliny ktorá vás spája s okolitým svetom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo všetko by ste mali mať pripravené na dosah ruky, aby vám nasledujúce chvíle čakania ubehli v príjemnej, pohodovej atmosfére? Možno sú to konečne dni na zotavenie duše, ktoré ste už tak veľmi potrebovali. Bez plánovania, bez výhovoriek, v pravý čas.

Petrolej, lampa, varič

Nie na každej piecke s plápolajúcim ohniskom dokážete variť. A ak zlyhá elektrická sieť, ani elektrický sporák nebude fungovať. Najlepšou zálohou je petrolejový varič, ktorý vám na jeden liter paliva poskytne šesť až sedem hodín slušného výkonu.

Je spoľahlivý, s oveľa väčšou výhrevnosťou akú môžete očakávať od liehových varičov. Vďaka tomu, že nemá žiadne pohyblivé časti a spolieha sa iba na knôt, nepokazí sa - na rozdiel od benzínových - ani pri dlhodobom nepoužívaní.

Podobné je to s petrolejkou. Tá s 12-milimetrovým knôtom nespotrebuje viac ako desať mililitrov paliva na hodinu svietenia. Zimné večery sú dlhé, ranné svitanie prichádza neskoro. Ak chcete čas v tmavej časti dňa naozaj využiť, petrolejka je záchranou. Na rozdiel do sviečok sa vám do nej určite nepustia myši.

(zdroj: PIXABAY)

Obilniny

Čo majú spoločné pohánka, bulgur, pšeno, jačmenné krúpy, ryža a ovsené vločky? Predmočíte ich, chvíľu povaríte a máte sýty základ na akékoľvek jedlo – sladké i slané. Ovsená kaša na raňajky, pohánkové rizoto na obed, ryžový nákyp na večeru. Stále takmer to isté varenie, vždy však s výrazne odlišnou chuťou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tri metre zeminy nad hlavou, voda z fekálií. V kryte prežijete roky Čítajte

Nemusíte sa báť toho, že by zostarli. Svoju čerstvosť si zachovajú dlhšie ako múka či cestoviny, pretože sú najmenej spracované a najväčšmi sa blížia ku svojej prírodnej podobe. Nežiadajú od vás náročnú prípravu, uvaria sa aj v malých varných nádobách s minimom spotrebovaného paliva. Nezašpiníte riad, nenarobíte neporiadok.