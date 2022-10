Chlebu z hlinenej pece sa nič nevyrovná, postavte si vlastnú

Svojpomocne postavená piecka vám urobí viac úžitku i radosti ako obyčajný gril.

Sú to chvíle zvedavých očakávaní. Vložíte do ústia hlinenej pece viazanicu raždia, preberiete ju k životu zápalkami a keď v plameni zmocnie, zasuniete ju hlboko dovnútra, aby ste na ňu prikladali jednu suchú triesku za druhou. Hodinu či dve, kým sa dym neutíši, sadze nevyhoria a hlina nepohltí spaľujúcu horúčavu.

Práve v tejto chvíli prichádza čas na to, aby ste vymietli uhlíky a nasádzali do pece bochníky dobre vykysnutého cesta. Tam, kdesi za dvierkami, sa z nich vypečú chrumkavé pecne chleba, ktorému sa žiadny iný nevyrovná.

Práve tak prichádzal na svet i ten, čo držal v sýtosti našich dedov a pradedov. Uvažovali ste niekedy nad tým, že je vo vašich silách postaviť si takúto pec vo dvore? Je to jednoduchšie ako by ste čakali.

Vo výške pása

Chlieb napečiete i v piecke krčiacej sa pri zemi kdesi pri ohnisku na opekanie. Oveľa šikovnejšia však bude, ak ju vydvihnete do výšky vášho pása. Spomeniete si na to pri podplamenníkoch, slivkovom koláči alebo pekáči s domácou jahňacinkou. Pri každom zohýbaní, alebo vkladaní novej várky do pece.

Najväčšmi vynikne na piedestále vymurovanom zo skál, ktoré ste nazbierali po okolí. Rovnako dobre však poslúži aj trvácny, oceľový podstavec. Ak takúto základňu vydláždite po celej ploche žiaruvzdornými tehlami, ušetríte si výrobu lôžka pece z hliny. Práve táto plocha bude tou, na ktorej spočinie v peci cesto. Odtlačí sa do kôrky každého bochníka.

(zdroj: AdobeStock)

Materiál si pripravte vopred

Kým piedestál vybudujete za jediný deň, s formovaním piecky to bude iné. Potrvá možno aj mesiac, kým bude pripravená na prvé vypálenie. Vašim stavebným materiálom je riečny piesok a íl, ktorý môžete nahradiť mazľavou hlinou.