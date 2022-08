Ako vyčariť vo dvore príjemnú klímu?

Dvor by mal byť miestom na relax. So správnou výsadbou si môžete užiť prírodnú atmosféru aj doma.

Čo môžete spraviť pre to, aby ste vyčarili príjemnú klímu v tesnom susedstve rozhorúčených chodníkov a slnkom spálených dvorov? Možno je to jednoduchšie, ako by ste si mysleli.

I vaša mikroklíma by sa rozpila v priestore, ak by ste svoj dvor a záhradu neoddelili od okolia. Niekde to už za vás vybavili predkovia. Ak bývate v dedine, kde je každý dvor obkolesený radovou zástavbou hospodárskych budov, viete, o čom je reč. Každý dvor je samostatnou bunkou.

Inde si budete musieť poradiť vlastnou bariérou. Nemusia to byť hneď vyškárované tehlové múry s dekoratívnymi oblúkmi a pôsobivými priechodmi. Oveľa lacnejšie to dosiahnete výsadbou živého plota. Potrvá približne šesť rokov, kým vypestujete nepreniknuteľnú mocnú stenu, ktorá zachytí vzduch a zastrie váš výhľad do okolia.

Prednosťou hrabu je, že odoláva suchu. Vyskúšať môžete i brest alebo buk - na intenzívny rez reagujú výmladkami a zahusťovaním. Pri živom plote z kríkov vás môže sklamať ich pomalý rast do výšky. Pri ihličnanoch po čase zamrzí, keď v tieni opŕchnu a odumrú ich spodné konáre. Čas ušetríte len kúpou predpestovaných segmentov živého plota.

Len v uzavretom dvore udržíte chladnejší vzduch starostlivo nastrojenej mikroklímy.

Vytvorte tieň

Slnečné plachty a slnečníky sú nanič. Potrebujete nad sebou poschodové koruny stromov, aby zastavili horúce lúče slnka. Nejde iba o tieň, ktorý vytvoria. Pri fotosyntéze spotrebujú časť slnečnej energie, vďaka čomu zoslabia jej pôsobenie na dvor a záhradu.

Sadnite k zošitu, načrtnite svoj životný priestor a vyberte miesta, na ktoré možno zasadiť mocnejšie dreviny. Myslite nielen na priestor, ktorý zaberú, ale aj na smer, ktorým budú vrhať tieň. K vám, ale i k vašim susedom.