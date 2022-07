Niektoré včely zanášajú. Ako kukučky

Usilovný ako včielka, nemusí platiť vždy.

Asi 50 % našich včiel hniezdi v zemi a asi 30 % v rôznych dutinách. Ako hniezdi zvyšných 20 %? Sú to kukučky, kladú vajíčka do hniezd iných včiel. Samičky nezbierajú peľ a preto nemajú vytvorený peľozberný aparát a obyčajne majú výrazne redukované ochlpenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Farebne sú to rozhodne naše najkrajšie včely, ale práve preto ako typické včely zväčša vôbec nevyzerajú. Bežný človek ich považuje skôr za osy či kutavky.

Spôsob života včelej kukučky je omnoho dobrodružnejší než „obyčajnej“ včely. Samička (napr. rodov Nomada, Pasites alebo Coelioxys) sa obšmieta okolo hniezd svojho hostiteľského druhu. Keď samotárka vyrazí hľadať potravu, kukučka vnikne do hniezda, nájde dosiaľ neuzavretú komôrku a nakladie tam svoje vajíčko.

Kukučky do hniezd vnikajú opakovane, dokonca do jednej komôrky môžu naklásť viacero vajíčok. Môžu ich ukryť buď do peľového bochníka, alebo vtlačiť do steny hniezdnej komôrky ako klinec. Vajíčko je pri niektorých druhoch prehnuté ako vlásenka a je prakticky celé skryté, vidno z neho iba viečko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pačmeliaci nerobia dobré meno rodine čmeľov Čítajte

Stretnú sa s domácou paňou?

Ak sa všetko dobre vydarí, kukučka hniezdo opustí bez toho, že by sa stretla s domácou paňou. Je zaujímavé, že keď dospelá kukučka predsa narazí na domácu, často sa nestane nič. Kukučky svojím pachom dokonale napodobňujú svoj hostiteľský druh a tak sa vyhnú otvorenému fyzickému konfliktu.

Sphecodes albilabris, syn. S. fuscipennis, samička, pred vchodom do hniezda hodvábnice jarnej (Colletes cunicularius). (zdroj: AdobeStock)

Larva kukučky má predĺžené hryzadlá, ktorými zničí hostiteľské (prípadne konkurenčné kukučie) vajíčko alebo už vyliahnutú larvu a sama sa pustí do hodovania na peľovom bochníku.