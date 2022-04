Dobre zostavený skleník vydrží dlhé roky

Stavba skleníka či fóliovníka je vďaka stavebnicovým systémom jednoduchá.

Pokľaknete nad škatuľami svojej prvej skleníkovej stavebnice, prerežete pásku, ktorá ju držala pohromade na dlhej ceste až k vám a začnete si robiť chute na chrumkavé uhorky, voňavé rajčiny a lesklé baklažány, ktoré by už tento rok mohli dozrievať vo vašej záhradke.

Je úžasné, že fóliovník i polykarbonátový skleník si vďaka stavebnici môžete postaviť v záhradke bez toho, aby ste potrebovali služby remeselníka či skúseného domáceho majstra. S trochou šikovného plánovania a našimi radami to zvládnete bez toho, aby vás bez ohlásenia zaskočilo nepríjemné sklamanie.

Pripravte podklad

Určite ste si pre nový fóliovník či skleník vybrali to najslnečnejšie miesto. Kým sa však pustíte do montáže, vezmite pásmo, štvoricu kolíkov, šnúru a vodováhu, aby ste terén dôkladne vyrovnali. Bez betónového základu sa bude musieť konštrukcia opierať do hliny rovnomerne, aby sa nepreťažila.

Pred rozbaľovaním

Kým pri rúrkovej stavebnici fóliovníka máte pocit, akoby bola navrhnutá pre laikov, polykarbonátové skleníky sú až nepríjemne komplikované. Tucty rôznych stĺpikov s odlišnými tvarmi profilov sú pospájané desiatkami rôznych skrutiek, spojok a výstuží, ktoré vám môžu riadne zamotať hlavu.

Dajte si čas na to, aby ste pochopili každý obrázok, označenie súčiastky a ich umiestnenie. Hoci vám na mnohých častiach pri identifikácii častí pomôžu číslované nálepky, veľa z nich je bez označenia a líšia sa iba drobnými odchýlkami.