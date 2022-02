Zrážok nie je menej, len vody sa odparí viac

Na jednej strane záplavy, na druhej rekordné sucho? Ako je to s vodou a zrážkami?

V posledných rokoch našu krajinu sužujú čoraz intenzívnejšie suchá, ktoré pociťujú aj záhradkári. Nevyhýba sa pôde ani vodným tokom. Kým v minulosti bolo vysychanie potokov v našich oblastiach pomerne vzácne, v súčasnosti sa stáva čoraz bežnejším javom. Aké sú príčiny vysychania potokov a ako to vplýva na okolie, brehy aj život pod hladinou?

Má vôbec zmysel proti vysychaniu bojovať? To je podstatná otázka, na ktorú sa snažia odpovedať odborníci z rôznych oblastí a mala by zaujímať každého z nás.

Začiatkom minulého roka publikoval tím vedený doktorom Ulfom Büntgenom z Českej akadémie vied článok v prestížnom časopise Nature Geoscience, ktorý vzbudil ohlasy v médiách po celom svete.

Vedci výskumom letokruhov z kmeňov takmer 150 starých dubov zistili, že súčasná vlna sucha je zrejme najsilnejšia, akú Európa zažila za posledných 2100 rokov.

Prečo v súčasnosti zažívame najsilnejšie sucho od začiatku letopočtu? Logickou odpoveďou by mohlo byť, že dnes jednoducho prší a sneží menej ako v minulosti. No nie je to tak.

(zdroj: AdobeStock)

Prší menej? Nie

Už letmý pohľad na dáta Ústavu hydrológie SAV ukazuje, že to tak nie je. Ročný úhrn zrážok sa od začiatku minulého storočia, keď sa začalo s presnými meraniami, nijako výrazne nemení.

Ba dokonca, kým do začiatku tretieho tisícročia množstvo zrážok postupne klesalo z približne 780 na 720 milimetrov, v poslednom desaťročí sme sa vrátili, respektíve mierne prekročili najvyššie hodnoty spred sto rokov.