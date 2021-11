Ako svojpomocne postaviť dom z kontajnerov?

Pri dobrom návrhu môže bývanie v kontajnerovom dome dosiahnuť rovnakú úroveň ako bežný rodinný dom.



Keď vstúpite do domčeka so sídlom v miernom svahu nad brehom Bečvy, dýchne na vás príjemný pocit pokoja a harmónie. Interiér je jemný a ľahký a dáva vyniknúť slobode priestoru. Málokomu by napadlo, že kostru domu tvoria oceľové lodné kontajnery a že ich pán domu upravil vlastnými rukami za menej ako rok.

Marek Popálený dom pre svoju rodinu vystaval svojpomocne za deväť mesiacov a na jeho realizáciu využil päť lodných kontajnerov.

Dôvodov pre voľbu nezvyčajného stavebného materiálu bolo viac. Prvým bola jednoducho zvedavosť, ktorá v šikovnom česko-slovenskom páre ešte zrástla, keď Marek videl film o stavbách z kontajnerov.

Ďalším argumentom bola lacnejšia a o niečo jednoduchšie výstavba. „Človek si vystačí prakticky len s flexou a zásobou kotúčov,“ opisuje Marek, ktorý si všetko vyskúšal na vlastnej koži.

O hrubú stavbu sa postarajú oceľové kvádre, do ktorých sa po dobrom vystužení vyrežú okná a dvere. Viacúrovňový dom nie je pre kontajnery žiadny problém, sú totiž navrhnuté tak, aby sa dali na seba vrstviť. Prirodzene tak vzniknú stropy medzi jednotlivými podlažiami a stabilná štruktúra, ktorá sa len spevní.

Tou najdôležitejšou motiváciou, prečo stavať z netradičného oceľového materiálu, bolo želanie správať sa ohľaduplne k našej prírode. Vybrané kontajnery zohnali takzvane z druhej ruky a dali im nový život namiesto toho, aby putovali na skládku šrotu.

Aby energii nič neprekážalo

Správne usporiadanie domu podporí vzťahy, zdravie i kariéru. Kým manžel sa postaral o tvrdú realizáciu, jemnejšia polovička páru – drobná blondínka Lucia – pripravila plány interiéru i dizajn celého domu.