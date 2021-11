Je to zložitý organizmus. Čo všetko by ste mali vedieť o pôde?

Pôda je plná viditeľného i neviditeľného života

Pretože na pôde sa celé naše záhradkárske snaženie začína, venujme sa jej viac do hĺbky. Vysvetlime si výraz biouhlie a dôležitosť mikroorganizmov pri pestovaní rastlín.

Pri príprave tohto článku sme sa opierali o poznatky zhromaždené prof. RNDr. MIROSLAVOM VOSÁTKOM, CSC., ktorý sa tejto téme, ako aj využitiu prospešných mikroorganizmov pri pestovaní rastlín venuje celý svoj profesijný život.

Pôda je dokonalý organizmus. Aj keď ju berieme ako samozrejmosť, ovplyvňuje výsledky nášho pestovateľského snaženia.

Pôda je nenahraditeľný fenomén z pohľadu celého ekosystému, ako aj z pohľadu ľudského spoločenstva. Tak ako celá príroda, aj pôda má svoje mechanizmy, ktoré sa vplyvom ľudskej činnosti narúšajú a pôda stráca svoj potenciál. To sa neskôr odzrkadľuje na slabej úrode a chorobnosti pestovaných plodín.

Niektorých to nabáda na ďalšie a ďalšie chemické zásahy. A takto to ide stále dokola. Pritom stačí dostať do pôdy bioaktívne látky.

Pôda sa skladá z abiotickej zložky – čo sú minerálne a humusovité látky – a okrem toho sa v pôde prirodzene nachádza obrovské množstvo mikroorganizmov. Samozrejme, môžu tam byť mikróby, ktoré spôsobujú ochorenia rastlín, ale je tam aj množstvo mirkoorganizmov, ktoré sú pre ich rast prospešné.

Ani čierne, ani hnedé uhlie

Biouhlie je charakteristické špeciálnym pomerom kyslíka a uhlíka a je vysoko porézne. Práve táto poréznosť a schopnosť udržať sa v pôde prakticky natrvalo z neho robí pôdne aditívum, ktoré nemá konkurenciu. Póry v biouhlí sú priestorom na zadržanie vody a organickej výživy v pôde.

Ak skombinujete biouhlie napríklad s vermikompostom alebo s inými výživovými komponentmi, je zaručené, že vaša pôda alebo substrát, v ktorom pestujete, bude túto výživu a vodu zadržiavať v okolí koreňov rastliny a nestratí sa v ekosystéme. Týmto krokom získate trvalo výživné, zdravé a bohaté prostredie.

Je preukázané, že pridaním biouhlia do pôdy sa podporuje výskyt a činnosť prospešných mikroorganizmov. Biouhlie zvyšuje nielen schopnosť zadržiavať vodu a živiny v pôdnom profile, ale môže aj imobilizovať znečisťujúce látky v pôde (napríklad nebezpečné polyaromatické uhlovodíky alebo ťažké kovy).

Tým zamedzí ich vstup do plodín, ktoré neskôr konzumujeme. Aplikácia biouhlia do pôdy predstavuje účinný nástroj na ukladanie CO2 a obmedzuje uhlíkovú stopu vznikajúce pri pestovaní rastlín. V blízkej budúcnosti sa predpokladá, že použitie biouhlia v poľnohospodárstve bude výrazne stúpať.

Zatiaľ je však výroba biouhlia nákladná, ale ak bude táto výroba efektívne zapojená do cirkulárnej ekonomiky pri spracovávaní biomasy a odpadov, mala by sa situácia v tejto oblasti zlepšovať.