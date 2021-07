Ako spracovať úrodu v súlade s prírodou?

Skôr ako sa pustíme do zavárania, pripomeňme si niektoré osvedčené postupy.

14. júl 2021 o 14:49 Redakcia

Rozklad neživých častí rastlín je prirodzený a pre kolobeh živín veľmi potrebný proces, ale my ho potrebujeme pri uchovaní úrody zbrzdiť. Dá sa to aj bez konzervantov?

Áno, okrem tradičného zavárania, ktorým zbrzdíme rast baktérií a plesní pasterizáciou alebo sterilizáciou, máme k dispozícii ešte množstvo iných spôsobov domáceho spracovania ovocia a zeleniny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za(t)váraniny

Ako jednoducho uchovať bobuľové ovocie, najmä ríbezle, ak máte dostatok chladeného priestoru? Stačí dôkladne vysterilizovať poháre aj s viečkami, do ktorých priamo pri zbere ukladáte nepoškodené a neprezreté bobuľové ovocie aj so stopkami. Čo najrýchlejšie ich naplníte, uzavriete a odložíte do chladu.

Najjednoduchšie aj najspoľahlivejšie vychádzajú červené ríbezle, ktoré sa ľahko oberajú po celých strapcoch bez poškodenia plodov. Vhodné sú takisto biele a čierne ríbezle. Takisto egreš sa veľmi hodí na tento spôsob uchovávania cenných vitamínov.

Iné druhy ovocia môžu mierne skvasiť, zalkoholovatieť, ako je to napríklad pri čerešniach alebo višniach, no nepokazia sa.

(zdroj: PIXABAY)

V celku sušíme maliny i jostu

Jedným z najobľúbenejších spôsobov uchovania ovocia je sušenie, keď zbavíme plody podstatnej časti vodnej zložky – zredukujeme ju z 90 % približne na 10 %.

Niektoré ovocie či zeleninu sušíme v celku. Sú to najmä moruše, muchovníky, josty, egreše, maliny a väčšie, tzv. kanadské čučoriedky. Z bobuľového ovocia neodporúčam vcelku sušiť rakytník pre vysoký obsah tuku, ktorý zabraňuje správnemu dosušeniu a pri sušení tuchne.