Jabloň na chalupu pod horami? Skúste hontiansku končiarku

V čom Končiarka vyniká?

22. jan 2021 o 12:37 Bruno Jakubec

Dnešný príbeh je o výnimočnej odrode jablone, ktorú by sme s privretím oboch očí mohli považovať za vlajkovú loď slovenských krajových odrôd.

Prečo s privretím? Prvé oko privierame, pretože nepoznáme ani len približné miesto a obdobie jej vzniku či objavenia. Preto povedať, že je slovenská, je nepatrične vlastenecké.

Môžeme však povedať, že v regióne Hont, ktorý si ju pomenovaním prisvojuje, je pomerne bežná. Miestni, ktorí ju poznajú, si ju považujú. Samozrejme, vyskytuje sa aj inde, najmä na strednom Slovensku, no nie až tak hojne. Na Honte ja skrátka doma.

Článok pokračuje pod video reklamou

Istý čas bola v sortimente

Druhé oko privierame pri slove krajová. Končiarka bola totiž isté obdobie aj v sortimente povolených odrôd. V listine povolených odrôd zo 60. rokov 20. storočia ju nájdeme pod názvom Hontianske.

Ako dobrú trhovú hospodársku odrodu ju opisuje napríklad Dominik Pochyba v diele Malá pomológia z roku 1963. Takže by sme mali povedať, že je to stará odroda, ktorá bola nakrátko v sortimente a potom z neho vypadla, pravdepodobne pre tlak kvalitnejších alebo modernejších odrôd.

Hontianska končiarka (zdroj: Archív autora)

No aj o svoje zastúpenie v sortimente povolených odrôd sa musela zaslúžiť. A má na to jednu výnimočnú vlastnosť. Čoskoro sa k nej dostaneme, no začnime po poriadku.