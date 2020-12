Od semiačka po košeľu. Ľanové šaty nosili ľudia dlhé roky

Dnes sa pomaly do módy vracajú tradičné vzory i prírodné látky. Ako sa vyrábalo plátno?

25. dec 2020 o 13:37 Ida Furiková

Ľan patrí k najstarším technickým plodinám, pestovaným na našom území. Výrobky a odevy z ľanu boli donedávna základom každej domácnosti. Ich výroba mala presné pravidlá a termíny a zamestnávala celú rodinu. Odevy sa vo veľkom recyklovali a často poslúžili aj ďalším generáciám.

Doba, v ktorej žijeme, si v odievaní zvolila za svoj prívlastok označenie fast fashion. Odevy sa vyrábajú na tony, sú lacné a nekvalitné, pri ich výrobe trpia ľudia aj planéta.

Keďže ich kvalita je zlá, rýchlo sa opotrebujú a musia byť nahradené novými. Nízka cena nekvalitného oblečenia a potreba ľudí byť neustále in drží celý fast fashion biznis nad vodou.

Sebestačnosť

Dnes si to asi málokto dokáže predstaviť, no v minulosti boli ľudia oveľa šikovnejší, všestrannejší a sebestačnejší, a to nielen pri dorábaní vlastných potravín, ale aj pri vyrábaní náradia, úžitkových predmetov, ako aj pri výrobe odevov a rôznych doplnkov.

Košele, šaty, kožené výrobky či kožušinové vesty sa bežne recyklovali alebo sa dedili. Počas feudalizmu sa o sebestačnosť snažili aj zemepáni, preto bol v čase poddanstva napríklad ľan aj poddanskou dávkou.

Začínali muži

Každá rodina mala políčko, kde sa pestoval ľan – surovina na výrobu plátna. Ľan siali prevažne muži v apríli alebo v máji, podľa počasia. Medzi ľan sadili bahniatka z Veľkej noci, ktoré mali zaručiť bohatú úrodu kvalitných a vysokých rastlín.