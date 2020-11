Kompostovanie prebieha aj priamo v pôde

Ak kompostovaniu trochu pomôžeme, môžeme prírode vrátiť to, čo nám dala.

6. nov 2020 o 8:44 Milan Gigel

Pod povrchom zem nepretržite zúrodňuje toľko živých organizmov, akoby sa na každom hektári pásol tucet kráv. Úlohou človeka hospodáriaceho na pôde je tieto živé organizmy podporovať.

Po celý rok, ale hlavne na jeseň dodávame pôde množstvo organického materiálu, či už v podobe kompostu, zvyškov rastlín, zeleného hnojenia, alebo trusu chovaných zvierat.

Ak by ste hrudku záhradnej pôdy preskúmali pod mikroskopom, zistili by ste že je plná života – mikróbov, húb a drobných čiastočiek organického materiálu, vďaka ktorým nie je kamenným prachom, ale úrodnou zemou. Čo robiť, aby prekypovala životom a prinášala bohatú úrodu aj v budúcich rokoch?

Hnojivá z chemických fabrík sú na tento účel absolútne nevhodné. Zdravá pôda je plná života, pracuje v prospech gazdu. Najviac jej prospejeme dopĺňaním organického materiálu.

Odpozorované z prírody

Ak v tejto chvíli pomýšľate na drevenú zápravu s kompostom, mali by ste vedieť, že to isté, čo v komposte, sa nepretržite deje i v pôde bez pomocnej ruky človeka. Vezmite kôš z kosačky, rozsypte trávu po prázdnej hriadke.

(zdroj: AdobeStock)

Môžete si byť istí, že príroda sa sama postará o kolobeh živín. Minerály sa presunú do pôdy a steblá trávy sa pomaly premenia na humus. Stanú sa potravou pre dážďovky a neviditeľný život.

Kým kosačkou upravíte trávnik a nadrvíte na prach všetko jesenné lístie pre zapracovanie do zeme, s burinami by ste mali byť opatrnejší. Sú v nich semienka, ktoré by mohli v záhradke vyklíčiť.