Máte radi ovocie? Toto sú novinky pre jesennú výsadbu

I tento rok si môžete vybrať zaujímavé i menej známe ovociny do vašej záhrady.

30. okt 2020 o 8:15 Marián Komžík

Nebola by to jesenná sezóna, keby so sebou nepriniesla zaujímavé novinky. A tá aktuálna ich prináša za plné priehrštie. Na trh sa konečne dostáva sortiment hlohov, poteší aj dula konzumovateľná priamo zo stromu či široký sortiment novších odrôd drieňov.

Ukrajinské odrody drieňa

Korałłowyj Marka

Ukrajinská odroda vyselektovaná zo semenáčov odrody Jantarnyj. Patrí medzi skoré odrody, zber sa začína už v polovici augusta. Plody sú veľké, ich priemerná hmotnosť dosahuje 5,8 gramu. Vysoký je tiež obsah cukrov – 12,7 %. Celkovo patrí odroda medzi najchutnejšie ukrajinské odrody drieňa. Priemerné úrody z kra sú na slušnej úrovni 36 kg. Plody sú určená na priamy konzum, likéry i spracovanie.

(zdroj: archív)

Swietljaczok

Ukrajinská odroda, výnimočná najmä tvorbou jedných z najväčších plodov. Tie dosahujú v priemere sedem gramov, dokážu však dorásť až do hmotnosti 11 gramov! Obsah cukru je na slušnej úrovni 9,7 %. Plody dozrievajú začiatkom septembra, veľmi dobre držia na kre aj po dozretí.

Po zbere sa dajú dokonca veľmi dobre skladovať v čerstvom stave. Kry sú dobre tvarovateľné, dosahujú výšku 2,5 metra a šírku do troch metrov. Odroda je tiež veľmi úrodná, priemerné úrody z kra dosahujú až 50 kg. Plody sú určené najmä na spracovanie.

(zdroj: archív)

Jantarnyj

Ukrajinská odroda plodiaca plody žiarivej žltej farby. Rastie umiernene, tvorí širšie rozložité koruny. Patrí medzi najúrodnejšie odrody, priemerné úrody z dospelého kra dosahujú až 40 kg. Plody dozrievajú v prvej polovici septembra, sú chutné, stredne veľké – v priemere dosahujú 3,5 g. Obsah cukru v plodoch je na úrovni 9,6 %. Sú vhodné na priamy konzum i spracovanie.

(zdroj: archív)

Nikolka

Zaujímavá odroda z ukrajinského šľachtenia. Vytvára krásne kompaktné koruny a má celkovú veľkosť do 2,5 metra. Výhony veľmi dobre reagujú na zmladzovací rez. Patrí medzi úrodné odrody – ročné úrody z rastliny sa pohybujú na úrovni 35 – 45 kg, v prípade dospelých stromov aj cez 60 kg.