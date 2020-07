Prípravy na vykurovanie chalupy začínajú už v lete

Víkendy na chalupe sa letom nekončia.

28. júl 2020

Kým sa pustíte do nakupovania, mali by ste mať jasno ohľadom ich účelu. Veci sú neraz oveľa jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať.

Čo s pieckami, ktoré sú po dlhých desaťročiach intenzívneho používania unavené natoľko, že ich už nezachránia ani šikovné ruky remeselníka? A čo s tými, ktoré sú určené na kúrenie uhlím, ktoré dnes nadobro ustupuje drevu? Neraz je najdostupnejšou voľbou ich výmena za nové.

Sporák nie je na kúrenie

Kým výrobca netvrdí opak, zabudnite na sen o sporáku na drevo, ktorý využijete na vykurovanie kuchyne v chladných mesiacoch roka. S jemnou konštrukciou a výkonom pod päť kilowattov, ktorý je navrhnutý tak, aby smeroval k rúre na pečenie a varnej platni, nemá dosť sily na to, aby naplnil kuchyňu príjemnou pohodou tak, ako je to pri murovaných kachlicových peciach.

Buď investujete do drahého modelu s vyšším výkonom a klapkou na vykurovanie, alebo sa vzdáte sna o sporáku na pevné palivo a osadíte do kuchyne lacnejšiu krbovú piecku s varnou doskou – avšak bez rúry na pečenie.

Príjemnejšie je v teplej kuchyni improvizovať pri varení na panvičke ako sa od zimy triasť pri pohľade na pekáč buchiet, ktoré nechcú pred vložením do pece ani nakysnúť.

V noci je najlepšie spať

Murovaný či kamenný domček drží po dôkladnom vykúrení stabilnú teplotu bez prikladania i v noci, trvá však niekoľko dní, kým ich vyhrejete na príjemnú klímu. Drevenicu zasa vyhrejete i za hodinu, ak však piecka vyhasne, rovnako rýchlo sa zima vracia späť.