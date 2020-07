Povýšte svoju terasu na ďalšiu obytnú miestnosť

Naučte sa užívať terasu plnými dúškami.

13. júl 2020 o 11:14 Milan Gigel

V lete je terasa naším druhým domovom. Je to naše vzdušné sídlo, v ktorom sa oddávame oddychu, príjemnému pôžitkárstvu, ale aj vareniu, zaváraniu, stolovaniu – záhaľke či aktivitám. Niet besiedky či altánku, ktorý by sa jej dokázal vyrovnať. Spolu s terasou si užívame skutočnú slobodu otvoreného priestoru.

Nikdy nie je dosť veľká

Terasa by mala byť taká veľká, aby ste jej okraje nevnímali ako obmedzenie, ale skôr ako spojenie s okolitou záhradou. Rozhodne by mala byť väčšia ako jedáleň v dome aj väčšia ako altánok, priestrannejšia ako najväčší zo záhonov, na ktorom rastie zelenina pre celú rodinu. Myslite na to od samotného začiatku. Každá terasa má rám, ktorý sa dá navrhnúť tak, aby ju bolo možné vždy rozširovať. Nielen do šírky, ale aj do dĺžky.

V takom prípade môžeme na celý dvor nazerať ako na najrozľahlejšiu z miestností domu, otvorenú do priestoru. Dvor, záhrada, terasa – to všetko je priestor pre život, rovnaký ako ten dnu. Je to klenot, akým sa nemôže pochváliť žiadny byt.

Bez obmedzení, bez bariér

Nezáleží na tom, či máme pod nohami drevenú podlahu, alebo terasu vytvorenú z tehál. Každú možno do veľkej miery zútulniť a v prípade, že ju prekrýva strecha, aj zobytniť.

(zdroj: PIXABAY)

Šikovný domáci majster dokáže terasu premeniť na honosnú letnú izbu s kobercami na zemi, pohovkami, jedálenským stolom, kvetmi aj peknými obrazmi na stenách.