Figy, kiwi aj hurmikaki. Dopestujte si vlastné exotické ovocie

Bez ilúzií a fám, prečo to neskúsiť?

30. jún 2020 o 9:02 Marián Komžík

So zmenou klímy sa u nás mení aj sortiment pestovaných ovocných druhov. Citrusy pre absenciu prímorskej klímy nikdy nebudeme pestovať vo voľnej pôde.

Množstvo exotických druhov sa však už u nás natrvalo udomácnilo. Pri niektorých už rozlišujeme aj konkrétne odrody.

Exotické ovocné druhy sú pre našich pestovateľov síce veľmi atraktívne, pravdou však je, že v ich prípade skutočne treba dôkladne hľadieť na ich teplotné nároky. Ich pestovanie je preto možné vo vonkajšom prostredí iba v našich najjužnejších a najteplejších oblastiach.

Niektoré odolnejšie odrody posúvajú hranicu pestovania aj do stredných polôh, komplikáciou však môže byť nedostatočné vyzretie plodov či nižšia mrazuvzdornosť konkrétnej odrody.

Figy celkom bez problémov

Jedným zo základných ovocných druhov, ktoré sa u nás trvalo udomácnili, je figovník. Pochádza zo subtropických oblastí východnej a západnej Ázie.

My sa s ním zvyčajne stretávame najmä na dovolenkách v južnej Európe, kde rastie ako divorastúci druh, rovnako sa tam pestuje aj vo dvoroch ako okrasná a úžitková rastlina. Je to ker dorastajúci do výšky okolo dvoch-troch metrov.