Prečo ponechať suchý strom v záhrade

Aj mŕtve stromy môžu byť užitočné.

22. jún 2020 o 15:09 Renáta Kubečková

Rozkladajúce sa drevo býva hostiteľom pestrej palety organizmov a ožíva vďaka dejom, ktoré sa začínajú na mikroskopickej úrovni.

Na tejto premene sa podieľa zhruba 10-tisíc druhov živočíchov, 5000 druhov húb a mikroorganizmov.

Odumierajúce drevo poskytuje miesto na život aj úkryt. Zdroj potravy tu nachádzajú plazy, obojživelníky, vtáky, drobné cicavce a mnoho druhov bezstavovcov.

Je tiež domovom machov, lišajníkov a substrátom pre mnoho rastlinných druhov. V priebehu svojho rozkladu drevo vracia živiny načerpané počas života späť do pôdy či do atmosféry. Zaujímavé je, že „mŕtve“ drevo je v porovnaní so surovým bohatšie na minerály.

(zdroj: PIXABAY)

Huby a machy

Drevokazné huby vytvárajú celé siete vegetatívnych vlákien, ktoré sú schopné enzymaticky rozkladať zložité polysacharidy ako lignín a celulóza.

Na kmeni sa pyšne prezentujú krásnymi plodnicami.

Asi najznámejšie sú sírovec obyčajný, hliva ustricovitá, lesklokôrovka obyčajná či uchovec bazový. V susedstve s hubami nájdeme na dreve aj zelené koberce rašelinníkov, meríkov, ploníkov alebo bielomachov.

Početné bezstavovce

Odumierajúce stromy a ich práchnivejúce vnútro sú jediným možným biotopom pre mnoho lesných živočíchov. Schovávajú sa v kôre, pod kôrou, hĺbia chodbičky v dreve a v popadaných konároch.