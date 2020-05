Náš život je závislý na včelách

Naše záhrady i celú prírodu neopeľujú iba včely. Všímajte si hmyz na vašich kvetoch a možno budete prekvapení.

20. máj 2020 o 15:20 Jana Liptáková

Mýtus, že bez včiel nebudeme mať úrodu, sa nezakladá celkom na pravde. Rastliny opeľujú nielen včely, výkonnými opeľovačmi sú aj muchy, motýle, chrobáky a rôzne blanokrídlovce.

Traduje sa, že Albert Einstein kedysi povedal, že keď vymrú včely, ľudstvu nezostanú viac než štyri roky života. Aj keď túto slávnu vetu v jeho písomnostiach nenájdete a aj bádatelia majú vážne pochybnosti, že by tento geniálny fyzik vypustil z úst také kategorické tvrdenie z oblasti biológie, nič to nemení na fakte, že opeľovanie rastlín je omnoho dôležitejší, fascinujúcejší a komplikovanejší proces, než by sa na prvý pohľad zdalo. A zďaleka nezávisí iba od včiel.

„Takmer hocijaký hmyz, ktorý lieta a navštevuje kvety počas dňa, môže byť zároveň opeľovačom,“ hovorí entomológ Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV v Bratislave. Preto neverí, že by vyhynutie jedného druhu opeľovača malo až takéto dramatické následky.

Dôvod, prečo sa okolo včely medonosnej vytvorilo toľko mýtov, pripisuje faktu, že je to najznámejší domestikovaný druh opeľovača, ktorý navyše, na rozdiel od iných, produkuje med.

Ďalším dôvodom je, že rozličné včely sú morfologicky veľmi podobné a bežní ľudia nevedia jednotlivé druhy rozlíšiť. Dokonca aj niektoré druhy múch napodobujú včely medonosné.

(zdroj: AdobeStock)

„Už sa viackrát stalo, že mi ľudia poslali fotografiu, na ktorej podľa nich včela medonosná práve opeľovala nejaký kvet, a na obrázku bola mucha. Vždy ma takéto niečo trochu rozosmeje. Trpezlivo im potom vysvetľujem, že aj muchy opeľujú,“ hovorí Semelbauer.

Komu teda vďačíme za úrodu

Rastliny opeľujú najmä štyri skupiny hmyzu. Sú to motýle, chrobáky, muchy a blanokrídlovce, kam patrí aj včela medonosná. Globálne sú to stovky tisíc druhov. V trópoch navyše opeľujú aj vtáky, netopiere a drobné cicavce.