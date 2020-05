Ako vysadiť prírodný plot z náletových drevín?

Niektoré živé ploty dokážu pretrvať dlhé stáročia. Skúste si taký vysadiť aj vy.

14. máj 2020 o 14:44 Milan Gigel

Žiadne stĺpiky, drôty ani pletivo. Len hustá spleť krovín, ktorá vymedzuje hranice pozemku. Ak vám pri pomyslení na živý plot preblesne hlavou obraz prísne tvarovaných tují alebo vtáčích zobov, možno by ste mali vedieť, že všetko môže byť úplne inak.

Dajte šancu prírodným drevinám, aby okolo vašej záhrady vytvorili bariéru plnú drobného života. Mocný živý múr z prepletených konárov, cez ktorý nepreniknú diviaky ani jelene, však ochráni ježe, vtáctvo, užitočných predátorov a drobnú zver.

Na meter široko

Kým drôtený plot nezaberie takmer žiadny priestor, pri prírodnom plote musíte počítať až so šírkou približne jedného metra. Nie preto, že by ste ho nedokázali vytvarovať užší. No od metrovej šírky sa stáva sebestačným ekosystémom, ktorý sa zaobíde bez polievania, prihnojovania a akejkoľvek údržby.

(zdroj: PIXABAY)

Na založenie prírodného plotu potrebujete dve-tri sezóny rozbehu, po ktorých prichádzajú dlhé desaťročia bezstarostnej radosti. Čaká vás krása meniacich sa farieb listov, pestrých štruktúr, kvitnúcich kvetov, ale aj ovocia.

Môžete ho vysadiť z úžitkových i okrasných drevín. Ak budete materiál hľadať vo voľnej prírode, všetko sa začína výletmi poza humná, kde získate inšpiráciu aj výsadbový materiál.

Čo príroda dala

Čo majú spoločné liesky, bazy, trnky, hlohy, šípové ruže a jelše? Všetky vytvárajú v krajine prirodzené remízky, v ktorých sa zdržiava drobný život. Začnite vo včasnej jari alebo pozdnej jeseni so zberom náletov a máte prvý výsadbový materiál do nového, prírodného plota.