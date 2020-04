Ak chcete vlastné kuriatka, hľadajte tieto plemená

Nie všetky plemená majú talent pre vysedenie kurčiat z vajíčok.

30. apr 2020 o 11:35 Milan Gigel

Potrvá dvadsaťjeden dní, kým začnú pukať škrupinky a pod krídlami kvočky sa ozve najprv nesmelé, neskôr žiadostivé pípanie. Kurčatá sú na svete a práve kvočka ich bude v nasledujúcich týždňoch chrániť, hriať a sprevádzať dvorom, aby ich naučila všetko, čo potrebujú vedieť.

Dobrá kvočka je na nezaplatenie. Bez toho, aby ste mali akékoľvek starosti s liahnutím a odchovom kurčiat, o všetko sa postará tak, ako jej príroda prikázala.

Najprv hľadá tiché a bezpečné miesto, potom doň naznáša primeraný počet vajíčok a vo chvíli, keď napevno usadne na hniezde, je rozhodnuté.

Voľnosť alebo ochrana

Šikovná gazdinka rýchlo zistí, že niektorá z kúr zanáša. Nie každá však vypátra, ktorá z nich to je a kde má svoju skrýšu. K bežnému obrazu jarného vidieka patrí udalosť, keď sa kurčatá po prvýkrát ukážu s kvočkou vo dvore. Sú drobné, smelé a nečakane húževnaté.

(zdroj: AdobeStock)

Asi by ste neverili, že zoskočia zo sena z pôjdu dolu na zem, aby vyrazili do života zo svojej doterajšej skrýše. Odteraz sa po boku kvočky už môžu zapojiť do hierarchie kŕdľa. Nahor do sena sa už nevrátia. Tiché miesto bez ruchu a šarvátok už nepotrebujú.