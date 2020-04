Ako vybaviť elektrickú prípojku pre chalupu?

Čo všetko vás čaká ak je dom odpojený od elektriky?

25. apr 2020 o 8:58 Milan Gigel

Málokto asi dokáže prežiť život bez elektriny. Čo treba absolvovať, ak ste kúpili domček, ktorý je odpojený dlhšie ako dva roky alebo nikdy nebol pripojený k sieti?

Chalupa bez elektriny je mimoriadne romantickým miestom na oddych a pohodu. Vstávate so slnkom, zaspávate so sliepkami a nerušia vás žiadne moderné technológie. V novom prostredí si privykáte na život tak, ako ho vnímali naši dedovia a ich predkovia.

Ak vás však čaká veľká rekonštrukcia a pomýšľate na komfort, ktorý vám môže dať elektrické svetlo, domáca vodárnička, indukčný varný panel či automatické kúrenie, bez elektrickej prípojky to nie je jednoduché.

Preberáte štafetu

Ak si nedokážete predstaviť život bez elektriny, pátrajte skôr, ako sa rozhodnete pre kúpu chalupy.

Ak kupujete domček, ktorý má aktívnu elektrickú prípojku, alebo je odpojený nie dlhšie ako dva roky, všetko vybavíte bez investícií jedinou návštevou u dodávateľa elektrickej energie. Tam nahlásite zmenu vlastníka odberného miesta a vybavíte aj znovupripojenie.

Potrvá niekoľko dní, kým v rámci plánu výjazdov vyrazí na žiadosť dodávateľa energie do terénu technik distribučnej spoločnosti, aby na mieste osadil chýbajúci elektromer. Od tejto chvíle ste pripojení.

Iné to však je, ak kupujete domček, ktorý je odpojený dlhšie ako dva roky alebo nikdy nebol pripojený k sieti. Začínate s neistotou a končíte s radosťou z novej prípojky.

Krok za krokom

Čím skôr požiadate distribučnú spoločnosť o pripojenie, tým skôr sa dozviete, či je možné vašu chalupu k sústave pripojiť, alebo nie. Elektrický stĺp stojaci pred ňou je dobrým znamením.

Ak je vedenie vzdialené na stovky metrov, musíte sa vmestiť do výpočtov a technických parametrov. Nik pre vás nebude stavať nové stĺpy a trafostanicu, ak je vaša chalupa ďaleko v intraviláne.

Bez ohľadu na to, či zájdete na zákaznícke centrum s výtlačkom katastrálnej mapy, alebo hotovú žiadosť odošlete e-mailom, približne do mesiaca viete, na čom ste. Už teraz myslite na to, že prípojku až po stĺp budujete na svoje náklady vy.

Ak prechádza cez cudzie pozemky, potrebujete súhlas ich majiteľov.

Na rad prichádza projektant, u ktorého si objednáte dokumentáciu. Obhliadne miesto, s komisiou zhodnotí prostredie a pripraví kompletný projekt s okrúhlou pečiatkou, ktorý si v distribučnej spoločnosti radi založia. Od tejto chvíle už podpisujete zmluvu a čakajú vás špecifikácie na prípravu miesta.

Na najlepšej ceste

Firma, u ktorej si na vlastné náklady objednáte vybudovanie odberného miesta, osadí do plota elektromerový rozvádzač, vybuduje k nemu uzemnenie, potiahne predpísaným spôsobom v zemi kábel až k určenému stĺpu elektrického vedenia.

Všetko premeria, vypracuje revíznu správu a ak to chalupa vyžaduje, dohodne sa s vami aj na renovácii jej elektroinštalácie tak, aby vyhovovala dnešným pravidlám.

To sú však peniaze navyše, ktoré investíciu predražia.

Ak je odberné miesto pripravené a uhradíte poplatok za pripojenie, distribučná spoločnosť na vaše avízo pripraví na stĺpe HDS a skontroluje odberné miesto. Od tejto chvíle už komunikujete s dodávateľom elektriny.

U neho na zákazníckom mieste podpíšete zmluvu o dodávke energie a ten osloví distribučnú spoločnosť, aby osadila na mieste elektromer. Od tejto chvíle ste pripojení, svietite. Dajte si však pozor na to, aby bola prípojka vedená na rovnaké meno a adresu ako vo vašom rodinnom dome či byte. Ušetríte si tak starosti s dvojitým platením koncesionárskych poplatkov.

Pripravte sa na výdavky

Ak v chalupe neprebehla renovácia elektroinštalácie v posledných rokoch, nedúfajte, že sa bez nej zaobídete. Staré bakelitové vypínače a zásuvky vám rovnako ako dvojvodičové káble napovedia, že veci nie sú v najlepšom poriadku.

Potrebujete chrániť seba pred úrazom a chalupu pred požiarom prúdovým chráničom. Je nevyhnutné, aby každý prvok bol v dokonalej kondičke.

Tam, kde sa roky nebývalo, kde zatekala voda, kde bola poškodená strecha – čakajú vás investície navyše. Nové rozvody v chalupe budú stáť viac ako prípojka samotná.

Pred podaním žiadosti sa budete musieť rozhodnúť i o tom, akú prípojku vlastne žiadate. Stačí vám jedna fáza na svietenie a napájanie notebooku? Alebo potrebujete pre motory strojov tri fázy.

A koľko ampérov má prípojka mať? Je pre vás zaujímavá dvojtarifná sadzba? Poraďte sa s odborníkmi, aby ste neplatili zbytočne viac ako treba alebo už o pol roka nežiadali o zmenu.