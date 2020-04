Každý by si mal nájsť svojho farmára (rozhovor)

Hľadáte rýdzo slovenské výrobky? Skúste stránku Lokálny Trh a uvidíte, či je niekto taký i vo vašom okolí.

3. apr 2020 o 11:51 Andrea Uherková

Zvyknete v máji pátrať po samozberoch jahôd alebo by ste na jeseň ocenili miesto na nazbieranie chutných jabĺk? Možno by ste len radi vedeli, kto vo vašom okolí ponúka dobrý med, víno, syry či klobásy.

Už tri roky nájdete obrovské množstvo slovenských výrobcov koncentrovaných na webovej stránke Lokálny trh. Vo svojom voľnom čase ju založil a spravuje Peter Paššák.

Kto prišiel s nápadom vytvoriť stránku Lokálny trh a prečo?

Nápad bol môj a dôvodom bola najmä nespokojnosť, ktorú som pociťoval so situáciou v slovenskom potravinárstve. Nízke množstvo slovenských potravín v obchodoch, nespravodlivé podmienky v supermarketoch, ale tiež situácia spojená s vyľudňovaním vidieka, dovozom potravín z opačného konca Európy či sveta.

V tom čase som zachytil vzostup hnutia Fair Trade na Slovensku. Išlo však o značku pre výrobky ako kakao a káva, ktoré dovážame zďaleka. Je skvelé, že sa podieľame na férových zárobkoch pre ľudí z iných svetadielov, ale tie si podľa mňa zaslúžia aj farmári na Slovensku. Povedal som si, že zmeniť to môžeme len my zákazníci.

Najsilnejšiu zbraň nosíme vo svojich peňaženkách a ak budeme lepšie informovaní, budeme môcť robiť lepšie rozhodnutia, napríklad nakupovať viac lokálne a zdravšie potraviny. Začal som preto zbierať informácie o slovenských výrobcoch.

Rodí sa originálna cukrovinka Atkáryho kremnický krumpel vo výrobni v centre Kremnice, ktorá slúži aj ako expozícia. (zdroj: Archív)

A postupne vznikla platforma Lokálny trh. O čo vlastne ide?

Vznikala pomaly, keďže ju budujem vo voľnom čase. Je to v podstate mapa a vyhľadávač slovenských výrobcov. Slúži pre zákazníkov, ktorí by radi zohnali lokálne výrobky alebo zistili, akí výrobcovia sa nachádzajú v ich okolí.

Ideálne je, ak sa ľudia k nim potom vyberú a kúpia si ich výrobky, čím podporia nielen samotného výrobcu, ale aj lokálnu ekonomiku. Tiež odpadá nadmerná preprava alebo balenie.

Lokálny trh zároveň pomáha menším výrobcom aj s prezentáciou na internete. Cieľom je, aby si malí výrobcovia nemuseli vytvárať svoje webové stránky, čím ušetria čas aj peniaze.

Mnohým stačí jednoduchá a prehľadná forma prezentácie, ktorú im ponúkame zdarma vo forme profilu výrobcu, čo je forma webovej stránky, kde si môžu uverejniť informácie o sebe, pôvode surovín, svojich výrobkoch, mieste predaja a mnohom ďalšom a informácie si vedia spravovať vo vlastnej réžii. Snažil som sa to koncipovať tak, aby tam bolo možné pridať všetky informácie, ktoré by mohli návštevníka zaujímať.

Ide o mapu výrobcov alebo aj prevádzok, kde sa tieto produkty ponúkajú?

Stránka združuje najmä prvovýrobcov – pestovateľov a chovateľov, ale aj potravinárov. Môžete tam nájsť aj miestne cukrárne, zmrzlinárne alebo pražiarne kávy. Dôležitým kritériom však je, aby to tí ľudia sami vyrábali.

Pestovateľ Roman Tóth oberá paradajky v starom družstevnom skleníku priamo v Bratislave medzi Ružinovom a Slovnaftom. (zdroj: Archív)

Aké sú ďalšie kritériá, ktoré musia výrobcovia spĺňať, aby sa mohli dostať na mapu na stránke Lokálneho trhu? Čo ak napríklad človek pestuje na niekoľkých hektároch a popri tom svoje polia postrekuje pesticídmi?

Kritériom je momentálne len to, že výroba musí byť na Slovensku. Čo sa týka druhej časti otázky, naším cieľom nie je určovať, kto je dobrý alebo zlý. Snažíme sa prinášať informácie a dať návštevníkom možnosť sa na základe týchto informácií rozhodnúť.

Každý z výrobcov môže vo svojom profile o sebe uviesť množstvo informácií vrátane pôvodu surovín, ktoré používa, spôsobe pestovania plodín či chove zvierat.

Môžu tiež zverejniť, či ide o remeselnú, alebo automatizovanú výrobu, koľko majú zamestnancov alebo ako dlho funguje ich podnik. Tiež môžu uviesť, či ide o bioprodukciu, alebo to, na akej veľkej rozlohe pestujú a aké látky pri tom používajú. Väčšinou to však funguje tak, že výrobcovia sa radi pochvália tým, čím môžu.

Na čom si dávate záležať pri informáciách o výrobcoch?

Pre mňa je vždy dôležité, aby bolo jasné, kto to vlastne je. Na Slovensku je totiž stále bežné, že si ľudia kúpia „med od včelára“, ale nevedia, kto ho „vyrobil“.

Možno sa tým výrobcovia stále boja hrdiť alebo si nevedia vytvoriť značku. Mnohí zákazníci tiež nakupujú úrodu od anonymných pestovateľov alebo predajcov, akých je plný Bazoš.

Po zbere kapusty na rodinnej farme v Drietome. (zdroj: Archív)

Viete tam kúpiť aj domáce klobásy, ale len ťažko si overíte, odkiaľ pochádza mäso v nich. Pre mňa je dôležité, aby mal u nás každý predajca svoje meno a aby sa dal jednoznačne identifikovať a dohľadať.

Čo ak niekto hľadá len bioproducentov?

Pokiaľ si to výrobcovia uvedú, tak návštevník stránky si môže takýchto výrobcov na mape jednoducho vyfiltrovať.

Predtým nič podobné ako Lokálny trh neexistovalo?

Boli nejaké platformy, no nikdy nie také komplexné a na každej mi niečo dôležité chýbalo. Existujú aj rôzne regionálne značky, ktoré sa sústreďujú len na určité regióny.

Nevýhodou veľkej časti takýchto iniciatív však je, že fungujú na forme grantov a často len kým sa im financie nevyčerpajú. Potom ide projekt do úzadia a návštevníci už nenájdu aktuálne informácie.

My sa snažíme zapojiť priamo výrobcov, aby si informácie o sebe spravovali sami.

Včielky z týchto krásnych úľov pomáhajú opeľovať čučoriedkovú plantáž Čučky.sk v obci Pitelová. (zdroj: Archív)

Čo všetko sa dá nájsť na stránke Lokálneho trhu?

Ja vravím, že všetko, čo sa dá zjesť a vypiť. Sústredia sa tam zeleninári, ovocinári, výrobcovia mäsových a mliečnych produktov, ale nájdeme tam aj vinárstva, pivovary či včelárstva.

Niekto možno hľadá kozmetiku. Nájde ju u vás?

Zatiaľ nie, iba ak je to povedzme vedľajšia výroba. Je síce pravda, že v poslednom čase rastie počet ľudí, ktorí vyrábajú domácu kozmetiku, no zatiaľ sa sústreďujeme len na potraviny a nápoje a už to je dosť široký záber.

A čo predajcovia, ktorí síce nič nevyrábajú, ale ponúkajú slovenské výrobky od lokálnych producentov?

Zatiaľ sme to ešte veľmi nekomunikovali, ale na stránku sme pridali aj možnosť registrácie pre predajcov. Niektorí výrobcovia totiž nemajú vlastné predajne, a zdá sa nám dosť dôležité, aby sa návštevníci dozvedeli, kde je možné ich výrobky zakúpiť.

Tieto predajne zatiaľ nie sú na mape, no dá sa k nim prekliknúť cez profily jednotlivých výrobcov. V budúcnosti by toto mohla byť zároveň forma, ktorou budeme schopní projekt financovať.

Úroda hrozna na Poľnohospodárskom družstve vo Vajnoroch. (zdroj: Archív)

Možno si práve teraz niekto povedal, že je výrobca a chcel by sa dostať na mapu Lokálneho trhu. Čo musí pre to urobiť?

Je to jednoduché. Treba sa zaregistrovať na stránke lokalnytrh.sk/registracia, vytvoriť si používateľský účet a následne profil výrobcu. Záujemcovia si tam všetky informácie vpisujú sami.

Okrem výrobcov sa vedia zaregistrovať aj rôzne združenia, ktoré zoskupujú viacerých výrobcov, spomínaní predajcovia, prevádzkovatelia podnikov a tiež organizátori verejných podujatí, akými sú farmárske trhy alebo ochutnávky vín.

Každý, kto sa zaregistruje, sa automaticky dostane na mapu?

Používateľ si po vyplnení informácií môže pozrieť náhľad, ako bude jeho stránka vyzerať, ale musí požiadať o jej zverejnenie, ktoré schvaľujeme my.

My skontrolujeme, či tam zadal všetky dôležité informácie. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak ho na stránke zverejníme.

V súčasnosti je na stránke naozaj množstvo výrobcov. Viete presné číslo?

Úplne presné nie, ale je to približne 750. Na takýto počet sme narástli za tri roky fungovania, keďže portál sme spustili koncom februára 2017.

Vnímate časom skôr rastúci alebo klesajúci záujem?

Záujem určite rastie, dokonca sa počet návštev medziročne znásobuje. Minulý rok sme zaznamenali takmer 100 000 unikátnych návštevníkov. Je to spôsobené aj tým, že na začiatku sme výrobcov pridávali na mapu len my administrátori, no od jesene 2018 sa môžu registrovať už aj sami.

Stále niektorých pridávame aj my, najmä ak natrafíme na niekoho, kto by tam podľa nás nemal chýbať. No väčšina sa registruje už samostatne.

Na poľnohospodárskom družstve vo Vajnoroch rodia i takéto broskyne. (zdroj: Archív)

Súčasťou stránky sú aj rôzne podujatia.

Áno, návštevníci nájdu u nás aj informácie o spomínaných farmárskych trhoch alebo o rôznych degustáciách a ochutnávkach vína, piva či kávy.

Najpopulárnejšími podujatiami sú samozbery, najmä jahôd. Tie sa začnú v máji a postupne pribúdajú po celom Slovensku. Každý rok vnímam väčší a väčší záujem.

Okrem nich fungujú najmä samozbery jabĺk, ale dajú sa nájsť aj samozbery marhúľ, malín, černíc či čučoriedok. Dokonca sme minulý rok mali na mape aj samozber tekvíc, paradajok alebo levandule.

Aké máte plány v súvislosti s Lokálnym trhom do budúcna?

Momentálne pracujem na inovatívnej forme odbytu pre výrobcov. Nazvali sme to podľa nášho portálu Lokálny trh a ide o formát, ktorý na Slovensku zatiaľ nefunguje.

Vznikol v roku 2013 vo Fínsku a volá sa REKO ring. Dalo by sa to preložiť ako uvedomelá spotreba. Ide o istú formu farmárskych trhov, ktoré fungujú na predobjednávkach, pričom veľký dôraz sa kladie na lokálnosť výrobkov.

V zahraničí to funguje tak, že sa skoordinuje nejaké množstvo výrobcov z daného regiónu, ktorí cez internet zverejnia ponuku výrobkov, tie si záujemcovia objednajú. Všetci sa potom stretnú vo vybraný deň a hodinu na mieste, napríklad na väčšom parkovisku, kde si ľudia prídu tovar vyzdvihnúť.

Funguje to na pravidelnej báze zväčša v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch. Vznikne tak niečo ako regionálny supermarket, kde majú zákazníci navyše šancu osobne spoznať výrobcov, opýtať sa, ako potraviny vyrábajú, prípadne si dohodnúť návštevu farmy alebo výroby.

Zároveň tým, že sa tovar objednáva dopredu, vedia výrobcovia, koľko tovaru majú pripraviť, čím sa redukuje množstvo odpadu, ktorý by vznikol z nepredaných výrobkov.

Ovečky na salaši Revolta oddychujú pod stromami. (zdroj: Archív)

Kde a kedy teda bude prvý takýto trh na Slovensku?

Momentálne sa snažíme vybaviť všetko potrebné. Zatiaľ to vyzerá na niektorú aprílovú alebo májovú sobotu a uskutoční sa v Žiari nad Hronom, čo je moje rodisko.

Fungovať to bude cez náš internetový portál, kde si budú môcť záujemcovia tovar predobjednať. Ak sa to uchytí, radi by sme koncept rozšírili aj do iných miest.

Na facebookovej stránke Lokálneho trhu prinášate aj fotoreportáže od lokálnych výrobcov a farmárov.

Mnohí z nich sú veľmi radi, keď ich oslovím s návštevou. Snažím sa kontaktovať najmä menších výrobcov, ktorí si zaslúžia, aby sa o nich dozvedelo viac ľudí. Tiež môžem vidieť, ako to na farmách a vo výrobniach funguje a dozvedieť sa o problémoch, na ktoré výrobcovia narážajú. Pre mňa je to spojenie príjemného s užitočným.

Chlebovica z Pálenice vo Vtáčom údolí. (zdroj: Archív)

Ak by niekoho zaujalo to, čo robíte, aké sú možnosti spolupráce?

Veľmi rád zapojím každého, kto má chuť priložiť ruku k dielu. Práca je veľmi pestrá. Zlepšovanie portálu, testovanie, komunikácia s výrobcami, pridávanie obsahu na web – či už informácií o výrobcoch, alebo podujatiach. Pokiaľ je niekto marketingovo zbehlý, určite sa môže zapojiť aj do tvorby obsahu sociálnych sietí.

Uvažujeme tiež nad podaním žiadostí o granty či oslovovaním sponzorov, čiže aj v tomto smere je priestor na realizáciu. Fantázii sa medze nekladú, pre mňa je dôležitá hlavne motivácia.

Viac informácií nájdete na https://lokalnytrh.sk