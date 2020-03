Ako naplánovať tohtoročnú záhradu?

Už viete na ktoré miesto vysejete zeleninu? Dobrý výsevný plán je dôležitý.

17. mar 2020 o 7:38 Petr Dostálek

Na začiatku jari máme ešte čas na prípravu novej semenárskej sezóny. Okrem kontroly prezimovaných budúcich semenných porastov dvojročných rastlín v pivnici a ich začínajúcej výsadby si už naplánujeme aj ďalšie výsevy a výsadby v nadchádzajúcej sezóne. V nej budeme popri bežnej zelenine určenej na konzum pestovať aj vlastné osivo krajových, starých a rodinných odrôd.

Pri plánovaní semenárskych záhonov vždy zohľadníme nároky jednotlivých druhov, ktoré sú podobné alebo rovnaké ako pri bežnom pestovaní na jedlo.

Musíme však mať na pamäti, či je daný druh samoopelivý, alebo cudzoopelivý, aby sme získali odrodovo čisté osivo.

Dodržiavame zásady striedania plodín

Pri pestovaní na semeno dodržiavame zásady striedania plodín. Tak aby sa na záhonoch jednotlivé druhy zeleniny striedali, rovnako ako to robíme pri bežnom pestovaní na jedlo.

Predídeme tak napríklad chorobám rastlín, ktoré by sa mohli objavovať, ak by sme dávali príbuzné zeleniny za sebou na rovnaký záhon. Tak je to napríklad pri hojne pestovaných kapustovitých druhoch, ku ktorým patrí kapusta, kel, kaleráb, brokolica, ale aj reďkovky, reďkve alebo kvaka. Všetky patria botanicky do jednej čeľade a vyžadujú od seba niekoľkoročný odstup.

Zber starej odrody samoopelivého šalátu Hanácky letný. (zdroj: Autor a archív Gengelu)

Podobne mrkvovité druhy - mrkva, petržlen, paštrnák alebo zeler sú príbuzné, patria všetky do rovnakej čeľade, strukoviny ako hrach, fazuľa, bôb, šošovica patria zase medzi bôbovité druhy a podobne.