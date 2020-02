Záhradkári zachraňujú staré odrody zeleniny

Na záchrane či výmene starých dobrých odrôd semien sa môže podieľať každý.

24. feb 2020 o 8:53 Petr Dostálek

V roku 2019 sme do Gengelu dostali od súkromných darkýň dve rodinné odrody. Pani Vráblová od Starej Turej nám poslala semená svojej kukurice a pani Kovaříková z Veselí nad Moravou svoju kríčkovú fazuľu.

V oboch prípadoch darkyne odrody poznajú a pestujú už zhruba pol storočia. Sú to ich obľúbené sorty.

Do Jura kukurica, po Jure kukurička

Na úvod si prečítajme slová zo sprievodných listov pestovateliek, ktoré pripojili k zásielkam osiva svojich rodinných pokladov.

Čitateľka časopisu Doma v záhrade pani Vráblová napísala: „Ďakujem za obrazovú mapu maku. Posielam sľúbené semená kukurice. My sadíme do 24. apríla - vtedy má meniny Juraj. Hovorí sa, že do Jura kukurica, po Jure kukurička. Dávame po tri zrnká do jamky asi 40 cm od seba, do riadkov asi 55 - 60 cm vzdialených. Po vzídení okopeme, keď podrastú, ohrnieme, okopcujeme ako zemiaky.

Zrná Dedkovej kukurice zo západného Slovenska. (zdroj: Autor a archív Gengelu)

Florianky - fazule s postavičkou

Pani Kovaříková k peknej kôpke poslaných fazúľ napísala: „V časopise Receptár som sa dozvedela, že konáte veľmi záslužnú prácu a snažíte sa zachovať semená pre ďalšie pokolenia.

Fazule, ktoré posielam, sa v našom kraji nedajú zohnať, ja ich pestujem približne 50 rokov bez toho, aby som nejako menila semeno. Kedysi som sa o to pokúšala, že si s niekým vymením osivo, ale moje pátranie bolo márne. Dokonca ani pani, ktorá chodieva na trhy do Poľska, ich tam nenašla a to už je čo povedať.